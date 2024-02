¿Por qué se redujo el número de venezolanos que viven en Colombia?

Por primera vez en 10 años, el número de ciudadanos provenientes de Venezuela radicados en Colombia se redujo.



En 2022 eran 2’897.748 venezolanos en nuestro país y el 2023 cerró con 2’875.743. Si bien es una reducción de solo 22.005 personas, no es un hecho menor, teniendo en cuenta que este fenómeno creció año a año durante la última década a raíz de la crisis económica y social del país vecino, pasando de 23.573 a casi tres millones de extranjeros.



“Lo que hemos venido viendo desde 2015 son los efectos del recrudecimiento de esa crisis humanitaria que ha tenido grandes consecuencias en el bienestar y la situación social económica de la población venezolana”, aseguró María Clara Robayo, internacionalista e investigadora en asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.



Lo anterior, no obstante las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien dijo recientemente que “lo que produjo la migración venezolana por millones se llama bloqueo económico y un gobierno colombiano ayudó a hacerlo. Se convirtió en un verdadero boomerang”.

Evolución de la migración venezolana. Foto: EL TIEMPO

Pero ¿qué hay detrás de esta reducción teniendo en cuenta que la crisis sigue? Expertos coinciden en que la salida de miles de venezolanos de Colombia se debe a que el Gobierno descuidó políticas de atención desarrolladas en administraciones anteriores.



Para Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, la cifra que presenta Migración no es significativa, teniendo en cuenta que en la zona de frontera en un solo día tenemos un flujo de entrada y de salida que puede estar alrededor de 35.000 personas en un mal día y puede llegar, incluso, hasta las 70.000 personas en momentos determinados.

Reunión bilateral de los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro en Venezuela, sábado 18 de noviembre de 2023. Foto: Presidencia

“Desde 2021 no adelantamos un proceso de registro y los procesos de registro son los que nos han ayudado a sincerar los datos. Así lo demuestra la evidencia, agregó cuando se hizo el registro de venezolanos en el marco del Registro Administrativo de venezolanos del 2018. Pasamos de una cifra de 403.702 en 2017 a 1’174.743 en 2018”.



En eso coincide Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello Caracas: “No estamos hablando de una disminución drástica como algo muy significativo. La pregunta que queda es si esa caída obedece a si están regresando a Venezuela. Eso nunca lo vamos a saber porque no van a tener registro de salida de Colombia, no van a pasar por las vías regulares de tránsito migratorio”.



El experto señaló, además, que la migración no se ha detenido, pero Colombia ya no es el principal destino y el flujo se dirige hacia Estados Unidos.



“Es paradójico porque Colombia, que ha sido el país que mejor respuesta ha dado, en el último año y medio esa respuesta se ha deteriorado de forma sensible y ha causado que los ciudadanos venezolanos sientan que es más seguro o que es mejor arriesgarse a pasar la selva. Se debe tener en cuenta que para una población que viene huyendo por una emergencia humanitaria provocada por una dictadura, que el presidente Petro repita narrativas genera temores y esto hace que ya no vean a Colombia como su hogar (...). Se encuentran que el cambio de discurso del Presidente se asemeja al discurso venezolano, responsabiliza a las sanciones internacionales de la crisis migratoria y desconoce todas las dinámicas que ha causado 25 años de revolución bolivariana”, agregó el académico.

Venezolanos en el Darien. Foto: Jaiver Nieto / CEET

“¿Hasta qué punto esta no dramática disminución tiene que ver con que las personas no han sentido la acogida que esperaban en los países receptores? Recordemos que si bien es cierto que en Colombia se hizo un esfuerzo importante de regulación migratoria, de todas maneras ese esfuerzo no ha venido acompañado de políticas que impulsen la integración. Nada se hace con darle un documento a una persona si ese documento no garantiza la posibilidad de abrir una cuenta bancaria”, se preguntó Bolívar.





Pero desde el Gobierno ven con buenos ojos esa reducción y destacó la reanudación de las relaciones entre Bogotá y Caracas, así como el levantamiento de algunas sanciones internacionales.



“No hay otros elementos que lo expliquen. La población venezolana venía incrementándose, pero desde el 2022 al 2023 ha tenido una reducción. Esto es significativo”, afirmó esta semana el director de Migración, Carlos Fernando García Manosalva.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA