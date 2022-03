¿El ataque de Rusia a Ucrania impondrá una nueva relación Estados Unidos-Venezuela? De ser así, ¿cómo queda ahora Iván Duque frente a Nicolás Maduro? ¿Se acabará el cerco diplomático impulsado por el mandatario colombiano contra el régimen chavista? ¿Colombia y Venezuela transitarán hacia una nueva normalidad? Son algunas de las respuestas que gravitan en el ambiente político tras la sorpresiva visita de una delegación de Washington a Caracas.



(En contexto: Maduro regresa a la escena internacional por cuenta de la guerra en Ucrania)

En efecto, los medios reportan que el Gobierno de Estados Unidos tiene sobre la mesa una posible reducción de las sanciones a Venezuela que permitiría a este país, entre otras cosas, producir más petróleo y venderlo en el mercado internacional, con el objetivo indirecto de aislar más a Rusia tras la ofensiva militar lanzada en Ucrania.



Esto tras la visita de una delegación de la administración de Biden que visitó Caracas el fin de semana para tantear un acercamiento, después de años de pulso político constante con el régimen de Maduro.



Washington impuso en 2019 sanciones sobre el petróleo venezolano, como represalia por las elecciones presidenciales de 2018. Venezuela produce actualmente unos 800.000 barriles de crudo al día, lejos de los tres millones que mantuvo durante años.



La propuesta, sin embargo, podría cambiar de manera drástica el escenario de las relaciones exteriores de Colombia.



(Le recomendamos: Delegación de EE.UU. en Venezuela: se habló sobre energía y petróleo)



De hecho, el exvicepresidente de Colombia y caracterizado uribista, Francisco Santos Calderón, Pacho Santos, dijo que esta visita "es una bofetada a Colombia".



En diálogo con La FM, el ex embajador de Colombia en Estados Unidos, aseguró que Duque debe plantarse ante Biden en despacho oval este jueves cuando ambos mandatarios se encuentren por primera vez de manera formal.



“Llevamos una historia de una política exterior conjunta haciéndole un bloqueo al gobierno de Maduro. Eso en primera instancia, deja al gobierno Duque en ascuas y a otros países que han asumido la misma posición por la lucha de democracia en Venezuela”, dijo en la emisora Santos.

Es una bofetada a Colombia de una dimensión grande, no sé quién les metió ese gol: Pacho Santos FACEBOOK

TWITTER

“Es de un descaro, Juan González es el encargado del hemisferio occidental de la Casa Blanca, y ahí está sentado con el país más corrupto. Donde está la coherencia y sin duda Duque y Colombia quedan en una situación difícil”, agregó Santos.



“Es una bofetada a Colombia de una dimensión grande, no sé quién les metió ese gol. Lo único que hace es darle oxígeno a Maduro, Rusia y al narcotráfico en Venezuela”, dijo Santos, también militante del Centro Democrático, CD, como el presidente Duque.



(Puede leer: Muerte en el ‘hueco’: la tragedia de bogotano cruzando frontera de EE.UU.).



La situación, hasta ahora, ha golpeado a los pobladores que habitan a lo largo de la frontera. Algunos analistas que han estudiado a fondo las consecuencias de esta ruptura así lo han concluido.



"Cuando Caracas y Bogotá ordenan “cierre de fronteras” se cierran los siete pasos fronterizos formales y los migrantes, retornados y el comercio se ven obligados a pasar por desiertos, montañas, selvas y ríos. Además, grupos armados irregulares aprovechan para imponer extorsiones y violencias de todo tipo", escribió en el portal Razón Pública Socorro Ramírez, doctorada en Ciencia Política y magister en relaciones internacionales,



"Pero no es suficiente cuando ordenan “abrir fronteras”, pues si lo hacen de forma unilateral y con modalidades distintas se hace imposible cumplir la reapertura. Esto es lo que está ocurriendo en este momento en la frontera", argumentó.



Por eso, ante esta nueva realidad impuesta por la violenta incursión de Rusia a Ucrania la situación a lo largo de los 2.219 kilómetros que unen a Colombia con Venezuela, podría cambiar.



Para Ronal Rodríguez, profesor investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, la preocupación no debe estar en un Gobierno que ya está de salida, como el de Iván Duque, sino de las nuevas posibilidades que se puedan dar a partir del nuevo Gobierno electo.



"El Estado Colombiano tiene que replantearse su estrategia. El cerco diplomático fracasó y cuando una estrategia no funciona hay que cambiarla", afirma Rodríguez.



"La estrategia que utilizó el Gobierno Duque fue una estrategia que en 2019 estaba validada por una circunstancia internacional y por el Gobierno de los Estados Unidos pero la situación cambió en los últimos dos años y ahora la realidad política es totalmente diferente", asegura.



Para el analista la posición del presidente Duque sobre Venezuela raya, incluso, en lo personal. Sin embargo, Rodríguez dice que la pregunta ya no debe ser formulada a Duque sino a los nuevos actores que podrían ingresar al escenario político y tendrán la posibilidad de reestablecer las relaciones con el vecino país.



"Colombia va a tener que construir la relación con su vecino más importante entendiendo que no va a haber una democracia, entendiendo que no va a haber una transición y una recuperación con el Estado de Derecho en Venezuela. No es el primer país con el cual tenemos relación que no es una democracia. No nos podemos aislar pensando en que solamente nos vamos a relacionar con democracias", expresa Rodríguez.

POLÍTICA