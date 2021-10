¿Qué hacer con la migración haitiana en Colombia?

El tránsito de migrantes extracontinentales –como se nombra a las personas de Cuba, Haití, países africanos y asiáticos–, cuyo destino final es llegar a Estados Unidos de manera irregular, cruzando la frontera entre Colombia y Panamá, va en más de 42.000 personas en lo que va del año.



(Le recomendamos: Defensores del pueblo del mundo estarán en Colombia por crisis migratoria)



37.124, es decir, el 87,5% de ellas, ha sido población haitiana. Su travesía comienza desde Brasil o Chile, pasa por Perú, Ecuador y Colombia antes de llegar a Centroamérica y por último a Norteamérica.



(Lea también: Defensor pidió ampliar cupo de migrantes que pueden cruzar a Panamá)

La situación migratoria en el país ya sobrepasa las capacidades municipales, departamentales e incluso nacionales. “Yo creo que este no es sólo un tema de Colombia y de Panamá. La situación que se está viviendo con los migrantes haitianos es mucho más grande", aseguró el presidente Iván Duque.



Asimismo, la vicepresidente y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, hizo un llamado a los países a asumir corresponsabilidad. "Cada nación tiene que tener la responsabilidad de contener su población para evitar que se conviertan también en migrantes que están recorriendo todo el hemisferio buscando llegar a Estados Unidos”, dijo.



(Le puede interesar: Cerca de 19.000 migrantes están represados en Necoclí, alerta la Defensoría)



El país asiste a una de las situaciones migratorias más complejas luego del éxodo venezolano. Aunque, en este caso es importante señalar que la población haitiana no se quiere quedar en Colombia –como sí ocurre con la población venezolana según el Dane–, sino que están en tránsito porque necesitan salir de sus países por condiciones de cambio climático, de tensión social, económica, política o porque están buscando oportunidades que en su país no hay.

Facebook Twitter Linkedin

Migrantes procedentes de Haití cruzan el río Bravo, en la fronteriza Ciudad Acuña (México). Foto: Miguel Sierra. Efe

“Colombia se volvió un país de tránsito y no lo era. Al no serlo, no teníamos una política que nos regulara. Solo hasta el mes de agosto que salió la política migratoria y eso que a partir de los procesos de pandemia y la necesidad de incorporar a los migrantes venezolanos al sistema de salud”, explica María del Pilar Triana, experta en migraciones internacionales y líder del grupo de Movilidad Humana de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.



Ella enfatiza en que los procesos migratorios son circulares. Es decir, en este momento Colombia tiene una oleada muy grande de migrantes por las crisis que vive el mundo, pero eso no significa que dicha oleada continúe así de manera constante.



(Más notas: Defensoría pide celeridad en caso por muerte de un niño y un joven en Tibú)

¿Qué hacer con la crisis de migrantes que enfrenta el país?

¿Hay alguna fórmula de salida para esta situación? “Yo creo que es necesario plantear un estatuto temporal de protección al migrante haitiano”, expresa Santiago Murillo Arrubla, politólogo y director del centro de conocimiento colectivo Cpiensa.

Murillo también ha impulsado propuestas como una comisión especial descentralizada del Congreso que esté ubicada en Necoclí y la cual sea liderada por el presidente; la creación de un canal de paso humanitario, en alianza con los gobiernos de Acandí y Necoclí, liderado por la Armada Nacional; o un plan de contingencia ambiental debido a la crisis económica y sanitaria que enfrenta el municipio.



(Lea también: Al menos 14.000 migrantes están represados en Necoclí, Antioquia)



Andrés Segura, consultor en temas de asunto público y migración, difiere de la propuesta de Murillo sobre plantear un estatuto temporal de protección al migrante ya que, según él, este mecanismo está pensado principalmente para población que se quiere quedar en Colombia y es allí donde existe una gran diferencia con Venezuela.

Necoclí no tiene la capacidad institucional de apoyar a 20.000 personas. FACEBOOK

TWITTER

Segura también propone algunas estrategias para ayudar a mitigar la situación migratoria que enfrenta el país. La primera de ellas es la cooperación con la comunidad internacional en términos logísticos. Al respecto, el consultor señala que Estados Unidos podría ser uno de los países más interesados en apoyar unas medidas de atención humanitaria de emergencia, para atender cerca de 20.000 personas que están estancadas en Necoclí.



“Necoclí no tiene la capacidad institucional de apoyar a 20.000 personas y las autoridades locales están desesperados pidiendo ayuda. Ellos no tienen la suficiente infraestructura para atender la emergencia y eso implica un reto mayor. Pero al final esto es un trabajo logístico y Colombia tiene la capacidad logística, toca llegar hasta allá”, dice.



(Le recomendamos: Se disparó el tránsito por Colombia de los migrantes hacia Estados Unidos)



A lo cual, María del Pilar Triana agrega que se ha avanzado en política pública, “tenemos un mecanismo para exigir una respuesta institucional ante la realidad migratoria, es decir, se pueden gestionar recursos que permitan crear programa de atención a la población migratoria en condiciones de vulneración”.



Sin embargo, Segura señala que el problema no está solo en este territorio, se debe prestar atención a lo que ocurre en Capurganá y Sapzurro. Los migrantes llegan allí con la esperanza de continuar su ruta por Centroamérica, pero lo que se encuentran es que Panamá está dejando pasar a un límite de personas.



“Eso es lo que hace es que está dejando un pie enorme a todos los grupos ilegales para trata de personas y eso ya lo tienen manejado las personas que están promoviendo el tránsito de estos migrantes para atravesar Colombia”, expresa.



Además, explica que es allí donde se convierte un tema de seguridad delicado “porque estamos hablando de secuestros, de violaciones, de otro tipo de delitos con los cuales estas personas corren muchos riesgos, no solamente en Necoclí, sino también en Capurganá y Sapzurro”.



Por último, Segura destaca que se necesita un trabajo diplomático fuerte que posibilite la coordinación política y técnica entre naciones, “porque está sucediendo y evitarlo, cerrar fronteras, termina siendo una utopía. En las fronteras latinoamericanas siempre van a haber trochas”, dice.

Facebook Twitter Linkedin

Hay personas provenientes de Haití, Asia y África, quienes hace días llegaron al municipio antioqueño, que es un paso obligado en su camino, pero no han podido salir porque no hay lanchas que los lleven a su destino. Foto: Jaiver Nieto/ ETCE

Sobre este trabajo diplomático la canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, aseguró que la Nación liderará un encuentro, este miércoles 20 de octubre, en el que participan cancilleres de los países de americanos por los cuales pasa el flujo de migrantes. Para esta reunión también participa el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ya que ha dicho que su país es el receptor de gran parte de esta población.



(Más notas: El 'paso de la muerte': así logran cruzar la selva del Darién los migrantes)



Por esta misma fecha, distintas defensorías del pueblo de Iberoamérica también se reunirán para establecer mecanismos de cooperación frente a la crisis migratoria de la región y sobre las diversas violencias que se presentan en contextos de frontera.



“Ningún país que atraviesa por crisis migratoria tiene una fórmula mágica para los flujos migratorios –dice Lucas Gómez, gerente de fronteras de la presidencia–, “la estrategia en Colombia ha sido, en principio, acoger. La cual se basa en suplir esas necesidades básicas de atención con la cual gran parte de la población llega. Acá la cooperación internacional juega un papel muy importante”.



Además de la cooperación internacional, María del Pila Triana agrega que las organizaciones sociales, la sociedad civil, la sociedad de origen, las sociedades que reciben a la población migrante, los mismos migrantes, el Estado y las ONGs, “deben ser conscientes de que está es una situación que seguirá, que no va a parar, que hace parte de la vida, lo humano y que en ese sentido debemos pensar un proceso integral a nivel migratorio que evite situaciones como la xenofobia o la aporofobia”.

María Isabel Moreno Muñoz

REDACCIÓN DE POLÍTICA

En Twitter @PoliticaET

Lea también

- Los testimonios que dan cuenta de la ‘pesadilla’ de cruzar el Darién



- Defensor pidió ampliar cupo de migrantes que pueden cruzar a Panamá



- Desarticulan red que pasaba ilegalmente migrantes hacia EE. UU.