'Hemos invertido más de $ 100 mil millones en proyectos productivos'

Uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado el país en tiempos de posconflicto es devolverles la tierra a quienes fueron despojados de ella. Esto debido a que, en últimas, el conflicto por la tierra ha sido, por años, uno de los orígenes de la violencia en Colombia.



En la conmemoración de los ocho años de la Ley de víctimas y restitución de tierras, fecha que se cumple este martes, el director de la Unidad de Restitución, Andrés Castro Forero, entregó cifras estremecedoras sobre este proceso.



Castro le dijo a EL TIEMPO que cerca de un millón de hectáreas fueron objeto de despojo desde 1990. Sin embargo, también entregó datos alentadores, como por ejemplo que, hasta ahora, 45.764 víctimas con sus familias ya retornaron a sus predios.

¿Qué balance se puede hacer de estos ocho años de restitución de tierras?



En lo que se refiere a restitución se puede decir que hemos entregado 342.128 hectáreas a campesinos, a comunidades indígenas y a afrodescendientes. Cuando uno mira en términos de beneficiarios estamos hablando de 45.764 familias. Hemos invertido más de 100 mil millones de pesos para el desarrollo de proyectos productivos. Nosotros hacemos un acompañamiento técnico a los beneficiarios y buscamos que sus productos tengan un mercado. No es solo el retorno material al predio, sino que hay otra serie de medidas en las que el Estado hace una reparación integral. Hemos invertido más de 100 mil millones para el desarrollo de proyectos productivos.



La Ley de Víctimas finaliza su vigencia en dos años, en 2021, y se dice que hay solicitudes todavía por más de 500 mil hectáreas ¿sí van a alcanzar a restituir?



Hoy en día hay 533.498 hectáreas inscritas para ser resueltas. Es decir que llegaríamos, si todas se restituyeran, a más o menos 900 mil hectáreas. Creemos que, en cuanto a la etapa administrativa, todas las solicitudes tenemos que haberlas tramitadas. Tengo el convencimiento de que lo podemos terminar.



¿Es decir que en dos años tienen que hacer casi el doble de lo que se ha hecho en ocho años?



Tengo el convencimiento de que lo podemos terminar.



¿Por qué no se ha podido avanzar a mayor velocidad?



Este es un proceso novedoso. Hacer todo el montaje de eso fue un esfuerzo muy grande, pero en últimas esto no se resuelve en la etapa administrativa. En esta etapa únicamente se entregan las pruebas para que los jueces puedan tomar decisiones.



¿Se necesitan más jueces de restitución?



No. Lo que puede pasar seguramente es que en estos dos años finalicemos la etapa administrativa, pero los jueces se pueden tomar más tiempo para fallar.



¿Qué significa la restitución en Colombia?



Este es un proceso que, en últimas, define la propiedad privada, que es el patrimonio que tienen las personas y las comunidades. Aquí hay una reivindicación del Estado en cuanto a la carencia que ha tenido su presencia en el territorio. Este es un tema que transforma vidas.



¿Qué retos tienen en adelante?



Que podamos culminar la inscripción en el registro de predios abandonados forzosamente, es decir, culminar la etapa administrativa. En la etapa judicial hacer acompañamiento a las víctimas, al igual que en la de 'postfallo', es cumplir con las medidas de reparación.



¿Qué obstáculos se han encontrado en este proceso?



Las condiciones de seguridad y orden público.



¿En qué zonas es más difícil llevar a cabo la restitución?



Hoy en día los problemas están concentrados en el Catatumbo, en el Urabá, en Tumaco y en el sur del país, todo lo que es Putumayo, Caquetá y algunas zonas del Meta.



Muchas de estas zonas que usted menciona también tienen altos niveles de siembra de coca, ¿cómo puede competir la restitución contra la coca?



Donde coincidan cultivos de coca con solicitudes de restitución lo que hay es que erradicar. Nosotros no vamos a entregar terrenos sembrados de coca. Hay que crear confianza con las comunidades, porque nosotros llegamos con proyectos productivos.



En los últimos años se ha presentado un aumento en el número de líderes de restitución asesinados, ¿qué hacer en estos casos?



Nosotros tenemos caracterizados a estos solicitantes de restitución, cuando cumplen funciones como líderes sociales. De manera preventiva, nosotros damos alertas tempranas. También nos articulamos con el Ministerio del Interior para el Plan de atención oportuna. Pero cuando analizamos los datos, en cuanto a asesinato de líderes de restitución, no es una cifra importante. Nos preocupa cualquier muerte, pero yo diría que son casos aislados.



