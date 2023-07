El presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica, social y ambiental para La Guajira el 2 de julio. Esto le da un mes para emitir decretos con fuerza de ley para atender la compleja situación del departamento y que, de acuerdo con el primer mandatario, se vería agravada por un inminente fenómeno del niño que afectará a buena parte del país.



Aunque hace tres semanas se emitió la declaratoria de emergencia, que aún debe ser revisada por la Corte Constitucional, aún no se conoce ningún decreto en el marco de este estado de excepción. Lo único de lo que se ha hablado públicamente del tema fue un trino del presidente en la jornada del martes en la que comentó que estaban trabajando en los decretos de emergencia. Si no salen en los próximos seis días, no tendrían validez jurídica.



EL TIEMPO supo que la mayoría de decretos ya estarían listos y se espera que los primeros se den a conocer en la jornada del jueves. Fuentes en la Casa de Nariño confirmaron que los ministros ya comenzaron a firmar las ordenanzas presidenciales –cada decreto de emergencia debe ser firmado por todo el gabinete -por lo que pronto estarían publicados y en vigencia.

También se pudo comprobar que los decretos de emergencia serían entre cuatro y cinco. El más importante de estos, y que ya estaría firmado, es el texto con el que se crearía el Instituto de Agua para La Guajira. Este fue una de las propuestas que hizo en su gobierno por una semana en el departamento, específicamente en su discurso en el evento que hizo en Riohacha.



Este instituto no solo buscaría hacer las veces de una empresa de acueducto departamental sino que se encargaría de temas como el agua potable y otros aspectos básicos para suplir con agua a la península, uno de los retos más grandes ante la falta de cuerpos de agua dulce en la región y a uso de alguno de estos para actividades de minería.



Otro de los decretos tendría como temática el sistema de salud en el departamento. Vale recordar que el propio presidente, luego secundado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció en La Guajira que su intención era aplicar allí vía decreto varios aspectos de la reforma de la salud que se tramita en el Congreso.



Otro de los textos que se emitiría en el marco de la emergencia económica sería una exención tributaria con la que buscarían fomentar el turismo en la región. También habría un decreto relacionado a energías limpias y un último destinado al tema de vivienda.



Aunque el Ejecutivo tenía todo un mes para la promulgación de los decretos, se ha esperado hasta el final para emitirlos. La razón de esto sería las discusiones técnicas frente a cada uno de los textos que se van a presentar. Debido al posible impacto ambiental de los proyectos, era necesario estudiar “muy bien” cada una de las propuestas.

¿Qué es la emergencia económica y social?

Esta es una de las figuras de estado de excepción contempladas por la Constitución de 1991. Según la Carta Magna, esta puede ser declarada por el primer mandatario “cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país”. Esta solo puede regir hasta por 30 días y puede ser prorrogada, pero la sumatoria no puede dar más de 90 días durante un año calendario.

El presidente Gustavo Petro aseguró que se debe revisar qué está pasando con las regalías que recibe el departamento. Foto: Presidencia

La emergencia debe ser revisada automáticamente por la Corte Constitucional, que entrará a determinar si se ajusta a los requisitos exigidos por la Constitución. Esta faculta al presidente para que emita decretos con fuerza de ley. Estos deben versar sobre las razones esgrimidas para usar esta figura. Cada decreto emitido durante la emergencia debe pasar a revisión automática del tribunal constitucional y el Congreso tiene la posibilidad de modificarlo bajo el trámite legislativo ordinario.