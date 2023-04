Cerca de dos meses después de salida de Alejandro Gaviria del ministerio de Educación, de María Isabel Urrutia (Deporte) y de Patricia Ariza (Cultura), el presidente Gustavo Petro le pidió a todo su gabinete la renuncia protocolaria. Se avecinan cambios en el gabinete del Jefe del Estado.

¿Pero qué es exactamente una renuncia protocolaria y qué significa solicitarla? Veamos lo que explican al respecto algunos expertos.

De acuerdo con Función Pública, "las renuncias protocolarias se producen por la voluntad inequívoca del funcionario de dejar en libertad al nominador para reorganizar la dependencia respectiva, designando a las personas que a su juicio sean las más idóneas para el ejercicio del cargo".



La entidad añadió que "esta conducta por parte de la administración se acostumbra a realizar más como un acto de cortesía, para no hacer uso de la facultad discrecional de la que se encuentra investido el nominador, máxime cuando se halla frente a un empleado que no goza de fuero de estabilidad".



La Función Pública aclaró si solicitar la renuncia protocolaría es legal o ilegal. "En niveles directivos de libre nombramiento y remoción la insinuación de la presentación de la renuncia no es ilegal, pues ello obedece, en razón de la naturaleza del cargo, a la posibilidad de la máxima autoridad de la entidad de conformar su equipo de trabajo y de permitirle al funcionario una salida ajena a cualquier connotación negativa, que aunque equivocada, tiene la decisión de que su cargo sea declarado insubsistente”, explicó.



En resumen, "el nominador cuenta con una facultad discrecional para retirar del servicio a los empleados de libre nombramiento y remoción, en atención a la naturaleza de ese tipo de empleos; no obstante, jurisprudencialmente se ha reconocido la figura de renuncia protocolaria”.

