¿Qué es la inmunidad diplomática?

Los diplomáticos que llegan al país en representación de una nación extranjera tienen una serie de beneficios, uno de los más importantes es el de la inmunidad diplomática.

La inmunidad diplomática se refiere al derecho de los diplomáticos y sus familias a no ser llamados a juicio ni estar obligados a testificar en un país extranjero.



De acuerdo con el derecho internacional, a los agentes extranjeros y sus respectivas familias se les reconocerán los privilegios e inmunidades desde el momento en que se haya comunicado en debida forma que se encuentran en el territorio nacional.



La inmunidad, que en sentido amplio comprende igualmente la inviolabilidad, es la condición atribuida a las misiones, agentes, lugares o bienes que los exime de sometimiento a la jurisdicción local, en los aspectos expresamente señalados en las Convenciones de Viena de 1961 y 1963.



En lo que se refiere particularmente a las misiones, vale precisar que éstas no poseen personalidad jurídica propia sino que actúan a título de representantes de sus respectivos Estados, y en tal carácter los citados instrumentos internacionales disponen exclusivamente la inviolabilidad de los locales de la misión, así como de los bienes situados en ellos, de los medios de transporte y de los archivos y documentos, éstos últimos dondequiera que se encuentren.



El derecho a la inmunidad se fundamenta en la necesidad de que los órganos diplomáticos encargados de las relaciones internacionales, gocen de todas las facilidades para el desarrollo eficaz, libre, independiente y seguro de sus funciones. En todo caso, ello no excluye la obligación de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor.



