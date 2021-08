¿Qué es el pasaporte digital de vacunación y para qué servirá?

El Gobierno Nacional anunció que máximo en un mes se empezará a expedir en Colombia el pasaporte digital, que en últimas será el reemplazo del carné de vacunación contra el covid que les entregan a las personas cuando son vacunadas.



Víctor Manuel Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), explicó en qué consiste este documento digital, cómo se puede obtener y dónde lo podrán exigir.



¿Qué es el pasaporte digital?

Lo que se ha hablado es que una vez se haya avanzado más en la etapa de aplicación de vacunas eventualmente se exija para el acceso espectáculos públicos y para el acceso a bares y restaurantes.



¿Y ese pasaporte digital qué contempla?

Tendría simplemente una indicación de que usted es una persona que tiene ya completo su esquema de vacunación, en qué fecha le fue aplicado y la identificación de la persona para garantizar que no es un fake y que con eso usted podrá ingresar a un establecimiento.



Víctor Muñoz, director del Dapre Foto: Presidencia

Es decir, ¿será exclusivamente para los temas de covid?

Claro. Es como lo que están haciendo Francia, Israel o Estados Unidos y es que les empezaron a exigir a las personas el pasaporte de vacunado anticovid para garantizar que no se generen nuevas circulaciones del virus.



¿Y eso cómo funcionará?

Un código QR, así va a ser.



¿Y cuando debe arrancar ese pasaporte digital?

Ya estamos en el desarrollo, espero que en unas tres semanas o máximo cuatro semanas comience.



¿Y cómo se podrá obtener?

Se descarga por la aplicación móvil, muy seguramente de Coronapp



Es decir, ¿esto se cargará en el celular?

Sí, señor, en el celular.



¿Y será gratis?

Sí, claro, obvio.



¿Por qué no se ha cumplido el fallo del tribunal sobre los contratos de las vacunas?

Porque el fallo no ha quedado en firme debido a que fue impugnado.

