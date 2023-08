Sofía Petro, la hija del presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer, escribió este viernes en su cuenta de Twitter un mensaje para el jefe de Estado y otro en donde le deseó a su hermano Nicolás "sabiduría y serenidad".



Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, confesó ante la Fiscalía General de la Nación el ingreso dinero entregado por al menos tres personas a la campaña presidencial de su padre en 2022.



"Al presidente le suelo discutir muchas cosas porque creo que siempre se puede hacer mejor. Pero hay dos cosas indiscutibles y que nadie tiene como él: La honestidad de su corazón y su amor por los y las colombianas. Con la consciencia tranquila, adelante pa", dijo la hija del mandatario.

Sobre su hermano dijo: "A Nicolás le deseo sabiduría, serenidad y muchísima salud y paz para su bebé".



Estas declaraciones ocurren tras las confesiones de Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, quien afirmó ante la Fiscalía que a la campaña presidencial del Pacto Histórico entraron dineros que no fueron reportados a las autoridades electorales y ofreció pruebas de esa supuesta financiación ilegal.



Tras la audiencia de medida de aseguramiento de su hijo mayor, el presidente Petro se pronunció desde Sincelejo, Sucre, donde dijo que "el Presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito".



“Si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que ha pasado. Yo vengo de otra manera de entender las cosas, pero nosotros venimos de algo diferente, de otra historia, de otra realidad y de otra sensibilidad”, afirmó este jueves el primer mandatario.

REDACCIÓN POLÍTICA

