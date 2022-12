El presidente Gustavo Petro le concedió en la Casa de Nariño una entrevista a Noticias RCN, en la cual tocó diferentes temas de la actualidad nacional y se refirió a algunos aspectos que vienen para el país.



La entrevista la concedió el mandatario en la Casa de Nariño y precisamente incluyó un recorrido por diferentes lugares de Palacio

En diálogo con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, el jefe de Estado resaltó que no está interesado en una reforma tributaria de carácter local. Dijo que la razón es el catastro multipropósito.



En la entrevista el jefe de Estado también se refirió a la posible importación de gas desde Venezuela. Petro fue contundente en resaltar que en el país hay suficientes reservas de gas, y que según los cálculos que han hecho, no cree que se llegue al punto que toque empezar a importar gas desde el vecino país.



Paralelo a lo anterior, se refiriò a la extradiciòn de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba.



El Presidente aseguró enfáticamente que no le costó tomar la decisión, pues como mandatario fue el encargado de firmar la extradición. "No he vuelto a hablar con Piedad Córdoba desde la campaña", señaló



A la pregunta sobre si esta vez la guerrilla del Eln sí va a firmar la paz, Petro dijo: “Yo no puedo dar esa garantía. Todos tenemos dudas. Incluido yo. Ellos también (…) lo que se trata es de construir confianza”

En la entrevista el mandatario igualmente se refiriò a lo que ha sido su relación con la Fuerza Pública en estos 100 dìas de gobierno.



"Hay costumbres, inercias, pero lo que estamos intentando y hasta ahora va bien. Es que hoy tenemos, por lo menos en estos 100 días, una fuerza pública que ha sido respetuosa de Derechos Humanos, que no ha bombardeado niños, que no está en falsos positivos, que está estudiando, que está analizando conmigo las causas de la violencia", resaltó.

Petro igualmente se refirió al disidente 'Iván Márquez'. “Ya no es el comandante que pensábamos antes porque quedó aislado. Es un individuo que, en mi opinión, tomó una malísima decisión”, dijo Petro.



"Por el material que leí, por las grabaciones que escuché, los llevaron y se dejaron llevar a las armas de nuevo. Ese es el gran error garrafal que les costó la vida la mayoría de ellos y a Márquez su físico. Eso tiene un costo político, es una equivocación radical", asegurò.



En materia de salud señaló que en el corto plazo no habrá reformas drásticas a las EPS. "Ni en pensiones ni en salud vas a tener cambios abruptos", anunció.



Y aseguró que no se pueden hacer cambios inmediatos, porque en el caso de la salud, se pondría en riesgo la vida de las personas. Sin embargo, dijo que ve "innecesarias" las EPS.



El mandatario igualmente se refiriò a sus problemas de salud. "Tengo una tos que no me abandonó desde el covid. Pero no hay nada de qué preocuparse", asegurò en la entrevista publicada este domingo.



