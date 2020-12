Detalles de lo que dijo Luigui Echeverri de la 'ñeñepolítica’, en CNE

Durante unas tres horas, el exgerente de la campaña del presidente Iván Duque, Luis Guillermo Echeverri, entregó detalles este martes de lo que sucedió en esa empresa electoral y la participación en ella del expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe.



Echeverri fue citado a dar su versión libre en la indagación preliminar que desarrolla el Consejo Nacional Electoral (CNE) por los supuestos movimientos de dinero alrededor de la campaña de Duque que no habrían sido reportados en las cuentas y que tendrían un origen ilegal.



El proceso está relacionado con un audio en el que aparecen 'Caya' Daza, excolaboradora del equipo legislativo del expresidente exsenador Uribe, y el asesinado 'Ñeñe' Hernández, ganadero de la Costa Caribe y señalado por las autoridades de narcotráfico.

El exgerente de la campaña le dijo al CNE que él fue el único que tomó decisiones en materia de financiación y que desde el principio se realizó un acuerdo con el actual mandatario para que lo autorizara a que esto fuera así.



(Le puede interesar: 'Caya Daza' guardó silencio tras citación por 'ñeñepolítica' en el CNE)



Igualmente, afirmó que todo el tema de financiación se centralizó en Bogotá y que si alguien manifestaba que deseaba hacer un aporte, se le hacía una investigación para validar el origen lícito de esos dineros, los cuales, según Echeverri, siempre se recibieron en cheque y nunca en efectivo.



Explicó que hubo 232 personas que realizar aportes a esta empresa electoral y que el rol que tuvo el expresidente Uribe fue estrictamente en el campo político y nunca en el área económica.



Sobre ‘Caya’ Daza, quien aparece en unos audios hablando con el ‘Ñeñe’ Hernández sobre movimientos de dinero y la campaña de Duque, Echeverri afirmó que era una “habladora de paja”.

María Claudia Daza, quien aparece en un audio hablando con José 'Ñeñe' Hernández. Foto: Archivo particular

El exgerente de la campaña manifestó en el CNE no estar preocupado por esos audios ya que, según dijo, se trata de una conversación entre particulares y porque tanto ‘Caya’ Daza como el ‘Ñeñe’ Hernández son “habladores de paja”.



(Le puede interesar: ‘Ponerme ahora de político no es serio con mis socios’: Tomás Uribe)



Finalmente dijo que la única participación del Centro Democrático en esa campaña fue al apoyo para un crédito de un poco más de 2.000 millones de pesos, pero que el partido como tal no realizó aportes ni donaciones directas que hayan ingresado a esa empresa electoral.



Esto fue confirmado por la directora de la colectividad, Nubia Stella Martínez, quien también entregó su versión libre en el Consejo Electoral este martes. Según ella, el partido hizo una inversión del 20 por ciento del tope de gastos permitido para esas campañas, el cual nunca ingresó a la de Duque, sino que se invirtió en publicidad y transporte.



Echeverri estuvo acompañado de su abogado, David Salazar Ochoa, y dio su versión libre ante los magistrados del CNE que llevan el caso: Jaime Luis Lacutore, Virgilio Almanza y César Abreu.

Otras noticias de política para leer

Los tres principales retos de Daniel Palacios en el Mininterior



Se agita la ‘Ñeñepolítica’ en el Consejo Nacional Electoral



POLÍTICA