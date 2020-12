‘Aquí nadie se va a quedar sin una vacuna oportuna’: Duque

Como “optimista” frente al desarrollo y la aplicación de la vacuna contra el covid se mostró este jueves el presidente Iván Duque, quien advirtió que, en todo caso, lo responsable es esperar a que se conozcan todos los detalles sobre esta inmunización.



Duque dialogó con el director de EL TIEMPO, Roberto Pombo, en medio del foro Debate sobre el estado de la Nación. ¿Qué viene para Colombia en 2021?, organizado por esta casa editorial, la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer.



En medio de este diálogo, el mandatario se mostró “optimista” frente a los avances en la vacuna de este virus y dijo que “es un proceso que deberá comenzar en el primer trimestre del año entrante y se consolidará en el segundo trimestre”.

Agregó que “todavía estamos en el reto de saber si las vacunas son ciento por ciento efectivas, si se requiere una, dos o cuántas dosis, cómo se va a universalizar” y “si hay algún tratamiento” contra este mal.



“Mientras eso no se resuelva, decir que esto ya terminó es irresponsable”, afirmó el Presidente, y aseguró que “aquí nadie se va a quedar sin una vacuna oportuna”.



Precisamente en relación con la afectación económica por cuenta de la pandemia, el jefe de Estado afirmó que hay dos retos específicos: primero, “seguir impulsando el crecimiento económico” y, segundo, “tenemos que dejar una hoja de ruta para arreglar las arcas de la Nación” para el siguiente gobierno.

Sobre una eventual reforma tributaria, Duque afirmó que ya está “en marcha un grupo de expertos sobre el tema de las exenciones” y que este comité “nos debe entregar, a comienzos del próximo año”, un informe para “depurar” este aspecto de la tributación “y decir qué exenciones funcionan, se necesitan” y cuáles no “y si esto contribuye a mejorar el ingreso”.



“Hoy no hay ningún país que se haya aventurado con reforma tributaria en medio de la pandemia, sobre todo porque lo hay que esperar es la reactivación económica. Lo que sí queda claro es que todos los países, no solo Colombia, tendremos que tomar decisiones para alinderar nuestras finanzas públicas en el corto, mediano y largo plazo”, afirmó.

Lucha integral al narcotráfico

El otro gran tema que abordó el presidente Duque este jueves fue el de la lucha contra el narcotráfico, en el cual afirmó que la política de Colombia debe ser “integral”.



En tal sentido, afirmó que se deben usar “todas las herramientas” a disposición para vencer este flagelo, entre ellas el desarrollo alternativo, la sustitución, la erradicación manual “y también, donde corresponda, la aspersión con precisión”.



Sobre este último instrumento, Duque afirmó que su administración está en el “proceso” para “cumplir” con los protocolos que fijó la Corte Constitucional y que frenaron las fumigaciones aéreas hace algunos años.



“Haber puesto fin a la aspersión nos ha pasado una cuenta de cobro”, afirmó Duque, quien agregó que “el mayor enemigo que tiene la paz en Colombia es el narcotráfico" y que "a mayor coca, menos paz”.

Política de paz a futuro

Acerca de la implementación del acuerdo de paz con las Farc, el Presidente defendió lo que ha hecho su administración en la reincorporación de los excombatientes y dijo que su mayor “motivación” en este campo es que “ese proceso termine exitosamente”.



Sin embargo, habló de varios retos que todavía están pendientes, como, por ejemplo, que los líderes de las Farc “digan la verdad” sobre los hechos que sucedieron en el conflicto, especialmente en temas como el narcotráfico, el reclutamiento de menores y las violaciones a los derechos humanos.



En tal sentido, habló de la política de paz que debe tener el país hacia el futuro y dijo que se debe tratar que no haya “impunidad” en ese tipo de acuerdos, ya que estos pactos son los que han “engendrado nuevas violencias”.

Campaña de 2022

Duque también habló de la campaña electoral que está calentando motores y dijo que “el que quiera ser presidente en 2022, me parecería extraño que no haya arrancado”.



Afirmó que él mismo comenzó su campaña dos años antes de llegar a la Presidencia y que, por eso, no le preocupa ni le incomoda que se estén dando los movimientos políticos que hay actualmente.



Agregó que a su juicio “esa es la democracia” y más cuando Colombia eliminó la reelección presidencial.



“Esta discusión, esta conversación sobre para dónde va el país nos tiene que poner a todos, de cara al 2021, en una idea y es pensar en el futuro, en el país y entender que en la carrera de construir futuro, el futuro está en el centro”, dijo.

