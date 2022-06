Como “inconstitucional” y un “abierto prevaricato” calificó el presidente Iván Duque la orden del Tribunal Superior de Ibagué de arresto domiciliario en su contra por supuestamente desacatar una tutela de la Corte Suprema de Justicia.



La decisión de la instancia judicial contra el jefe de Estado estaría relacionada con el presunto incumplimiento de una tutela que ratificó el reconocimiento del Parque Nacional de los Nevados como sujetos de derechos.



En tal sentido se le ordenaba al Presidente -y a otras instancias departamentales- cumplir con una serie de acciones que, presuntamente, el mandatario habría incumplido.



En respuesta, el presidente Duque afirmó este sábado desde Córdoba que, junto con sus funcionarios, ha venido “trabajando para darle cumplimiento a la protección del Parque de los Nevados” y que los reportes sobre esto existen.

“Hoy hemos visto un acto que, primero, es inexplicable, porque quiere pasar por encima del fuero constitucional, en el que supuestamente se ordena el arresto del Presidente de la República dizque por no cumplir esa sentencia. Esa sentencia está más que cumplida y los reportes están”, afirmó el mandatario.



Agregó que la decisión conocida este sábado no está en firme y que “es un abierto prevaricato, y esperamos que el Consejo de Disciplina Judicial actúe y que también lo haga el Ministerio Público”.



“Que estas decisiones, que además violan la Constitución, sean observadas por todas las instancias para que quede absolutamente claro y se pueda saber cuál era el verdadero sentido de una decisión política y sin soporte jurídico”, afirmó Duque.



