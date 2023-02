El presidente Gustavo Petro anunció la salida del ministro Alejandro Gaviria. Tras esto, los pronunciamientos políticos no se hicieron esperar.



(También lea: Urgente: sale Alejandro Gaviria del gabinete de Gustavo Petro)

Por un lado, el exalcade de Bogotá Enrique Peñalosa manifestó lo siguiente: "

Que Alejandro Gaviria salga de ese gobierno desastroso habla bien de él".

Que Alejandro Gaviria salga de ese gobierno desastroso habla bien de él — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) February 28, 2023

Entre tanto, Carolina Giraldo, representante de Alianza Verde, dijo que: "¡Inadmisible que los ministros tengan que enterarse por televisión de su despido! Sería bueno que nos explicaran si cada vez que un funcionario no esté de acuerdo con el Presidente o con alguna reforma, lo van a sacar. La inestabilidad del gabinete no es positiva".



La representante le dijo a este medio que deja mucho que desear que Alejandro Gaviria, el único hombre de los ministros que salen, sí lo hayan llamado a notificarlo unos minutos antes, "pero a las dos mujeres salientes no las hayan notificado con una llamada, sino que se hayan tenido que enterar vía televisión, yo creo que en política las formas sí importan y esa no era la manera".

¿Esto se trata de un reacomodo burocrático?

Colombia necesita respuestas. Lo que pasó hoy deja más dudas que certezas y no le hace bien a la democracia.

El incendio no se apaga con el despido de ministros y en cambio se prenden dos más. https://t.co/wlN8OKHu6l — Carolina Giraldo Botero 🏛️🇨🇴 (@CaroGiraBo) February 28, 2023

De igual forma, Paloma Valencia, del Centro Democrático, le mandó un mensaje de felicitación a Gaviria por "defender sus convicciones y dejar en alto su figura de líder. Lamento su salida por el gobierno". También indicó que el "gobierno empieza a quedarse aislado ideológicamente por imponer y no lograr consensos".

De este mismo partido se manifestó Miguel Uribe Turbay, quien lanzó una crítica al presidente Petro por la salida de Gaviria. Según Uribe, haberlo sacado por hacer críticas contra la reforma de la salud es: "No aceptar posiciones distintas dentro de su gabinete". Y dijo que esta situación "llevará a que Petro y sus ministros comentan muchos más errores".

Mal mensaje de Petro al sacar a Alejandro Gaviria por haber hecho críticas a reforma de la salud.



No aceptar posiciones distintas dentro de su gabinete, llevará a que Petro y sus ministros comentan muchos más errores.



Todos los ministros quedan notificados: no pueden disentir. — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) February 28, 2023

Por otra parte, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro le dio su respaldó al mandatario Gustavo Petro. "Nuestro compromiso por el #Cambio para Colombia está por encima de los individuos. En las urnas ganó un proyecto de transformación y no podemos fallar, las reformas avanzan y requieren un gran acuerdo nacional. Estamos con usted presidente", dijo.

Nuestro compromiso por el #Cambio para Colombia está por encima de los individuos.



En las urnas ganó un proyecto de transformación y no podemos fallar, las reformas avanzan y requieren un gran acuerdo nacional



Estamos con usted presidente @petrogustavo — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) February 28, 2023

De igual forma, el abogado Daniel Briceño dijo: "Acaban de renunciar Alejandro Gaviria al Ministerio de Educación. Se cumplió su propia profecía. El Presidente Gustavo Petro le cobró sus críticas a la activista Carolina Corcho".

Acaban de renunciar Alejandro Gaviria al Ministerio de Educación. Se cumplió su propia profecía.



El Presidente Gustavo Petro le cobró sus críticas a la activista Carolina Corcho. pic.twitter.com/6X4GAKjCpa — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) February 28, 2023

Entre tanto, el mandatario también anunció la salida de la ministra de Cultura Patricia Ariza. Para Última Hora Caracol, Ariza dijo lo siguiente: "Me hubiera gustado que el presidente Gustavo Petro me avisara".

Dice @PatriciaArizaF, ex ministra de @MinCultura en @Hora20 con @DianaCalderonF. "Me hubiera gustado que el presidente @PetroGustavo me avisara". Supone que las dificultades que se han presentado en conceptos con la politica cultural influyeron en su salida. @CaracolRadio — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 28, 2023

KAROL PASTRANA

REDACCIÓN POLÍTICA