Qué dicen los expertos sobre la validez de las visitas de la SIC a entidades públicas

Además de la visita administrativa que realizó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la Registraduría el pasado 12 de marzo, la entidad también estuvo en la planta de Thomas Greg & Sons y en el Ministerio de Relaciones Exteriores para verificar si se cumplió el régimen de libre competencia en las contrataciones.

Si bien Cielo Rusinque aseguró el viernes, después del pronunciamiento del registrador Hernán Penagos, que tienen la capacidad para adelantar ese tipo de procedimientos y no están “incurriendo en ningún abuso de autoridad”, EL TIEMPO consultó con exsuperintendentes de Industria y Comercio para conocer qué tan válido es este procedimiento.

Andrés Barreto, superintendente entre 2018 y 2022, sostiene que aunque la SIC sí está facultada para realizar visitas administrativas para acceder a información en entidades, se suelen utilizar otros mecanismos. “Por ejemplo, el oficio, el derecho de petición, el convenio o la cooperación interadministrativa, porque hay que recordar que las entidades públicas están en la obligación de entregar información, únicamente está reservada la que por la ley está reservada”, señaló.

Barreto sostiene que este tipo de visitas son el último recurso que se utiliza cuando la autoridad está indagando por posibles prácticas restrictivas de la competencia. “Sí debo decir que las visitas cuando están bien realizadas, es porque la autoridad de competencia ya tiene un caso muy avanzado, es decir, porque se sabe muy bien por qué se va y aquí lo que uno ve es que la vista a la Registraduría pareciera un poco reactiva sobre situaciones que se han dado coyunturalmente en los últimos meses”, agregó.

Otro exsuperintendente que dio su visión sobre el tema fue Jairo Rubio Escobar, quien estuvo a la cabeza de la entidad entre 2003 y 2007.

“Las visitas de inspección no anunciadas como las realizadas en la Registraduría Nacional o en Thomas Greg o en cualquier otra empresa son una herramienta efectiva y poderosa que tiene la Superintendencia para obtener información y están permitidas en la etapa de averiguación preliminar sin necesidad de una autorización judicial. Está en el artículo 15 de la Constitución y en los numerales 62, 63 y 64 del artículo 1.º del Decreto 4886 de 2011”, aclaró Rubio.

No obstante, sostiene que la entidad sí debe pedir permiso para acceder a las instalaciones de cualquier entidad. “De lo contrario sería un allanamiento y la Superintendencia no puede hacer allanamientos, porque para hacer un procedimiento de este tipo se requiere una orden judicial. El problema es que desde el punto de vista pragmático la compañía que no permita la entrada a los funcionarios puede ser multada”, agregó.

En ese sentido, mencionó la sentencia 165 del 2019 de la Corte Constitucional, la cual hace referencia a la práctica de visitas de inspección. “El problema no es que si pueden entrar, porque es claro que sí, lo importante es entender que la SIC solo puede llevarse aquella información que está relacionada con la hipótesis de averiguación”, concluyó.

Nos preguntamos desde la plenaria si este no es un nuevo caso de abuso de autoridad del actual gobierno.

El sucesor de Rubio en el cargo, Gustavo Valbuena, se refirió también al caso y planteó su visión sobre esta visita.

“Si la Superintendencia está buscando elementos de juicio para garantizar la vigencia de la libre competencia, que es una aspiración del interés colectivo, en los procesos de selección que adelantan en la Registraduría, pues no hay ningún misterio. ¿Qué no puede pasar? Que la SIC, bajo aspiraciones diferentes al principio que mencioné, le pida cuentas a la Registraduría”, opinó.

Críticas desde la oposición

Esto no impidió que desde la oposición lanzaran duras críticas a estas visitas. Las senadoras del Centro Democrático Paloma Valencia y María Fernanda Cabal cuestionaron la inspección y se hicieron varias preguntas. “¿La Superintendencia no es de Industria y Comercio? ¿Cómo puede hacer allanamientos en la Registraduría?”, escribió Valencia en su cuenta de X.

El representante a la Cámara por Bogotá José Jaime Uscátegui fue más allá y calificó este episodio como un abuso de autoridad. “Nos preguntamos desde la plenaria si este no es un nuevo caso de abuso de autoridad del actual gobierno. Yo elevo una voz de protesta y hago un llamado respetuoso porque insisto en que el Presidente, que concentra poder en exceso, que tiene una fiscal designada, esa es la forma cómo van a actuar desde la Fiscalía cuando llegue el momento”, opinó Uscátegui durante una plenaria de la Cámara.

