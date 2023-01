El presidente Gustavo Petro al intervenir este lunes en la posesión de Wilson Orlando Ramos como nuevo magistrado del Consejo de Estado hizo una amplia disertación alrededor del poder.



Le puede interesar: Petro y Barbosa acuerdan participación de Fiscalía en ley de sometimiento



El Presidente dijo que está cambiando químicamente la atmósfera y al producirse ese cambio está produciendo la crisis climática.

El mandatario comenzó por señalar que el Consejo de Estado surgió para cuidar los derechos del individuo del Estado y mencionó que era "para contener el poder", aunque dijo que esa tarea ha cambiado mucho en el tiempo y en ese sentido se preguntó en dónde reside el poder y dijo que eso ya no es lo mismo que antes.



Dijo que en el tiempo de Napoleón se podría decir que el poder estaba en el Estado pero que hoy no se podría decir lo mismo pues "el poder no está en el Estado"



El mandatario señaló que el Consejo de Estado debe discutir lo que va a ser la nueva realidad de los próximos años, que cada vez será más intensa, que es la defensa de la vida versus el poder.



"Nos corresponde contener el poder. Ahora ya no es el poder el Estado, ahora el Estado tiene que ser un instrumento de la sociedad para contener el poder, un poder que amenaza la existencia" señaló Petro.



Petro dijo que por eso incluso se le puede llamar apocalíptico y recordó que el Apocalipsis era el libro de la Biblia que más le gustaba cuando estaba preso.



Le puede interesar: Marcha contra Petro ya no será el 14 de febrero: cambiaron la fecha