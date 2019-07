Lo que debe saber de la ley que prohíbe uso de plásticos en San Andrés

Este viernes, el Presidente Iván Duque sancionó la Ley 1973 que prohíbe el ingreso, uso y comercialización de bolsas plásticas en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La norma también contempla elementos como pitillos, vasos de plástico e icopor. “La Ley, cuya implementación total se debe hacer en dos años, incluye unas excepciones para los plásticos que sean biodegradables, reciclables y sobre los que se demuestre su aprovechamiento, a través del reciclaje o la recuperación energética”, dice la Presidencia en un comunicado.



Entre los puntos más importantes, la Ley prohíbe a los buques comerciales que arriben al archipiélago, el uso de bolsas plásticas para la disposición final de basuras, y especifica que la disposición de los desechos debe hacerse cuando arriben a un puerto de territorio continental.



Además, el comunicado agrega: “Así mismo, la Ley prohíbe la salida de este tipo de material plástico desde el territorio continental, si el destino final es el archipiélago”. (Lea también: Turista bogotano fue herido a bala en atraco en San Andrés)

¿Qué dice la Ley y su autor?

La Ley tiene nueve artículos que reglamentan esta nueva medida que tendrá San Andrés. El Artículo 2 dice: “Se prohíbe el ingreso, comercialización o uso de bolsas plásticas que se utilizan para la disposición y transporte de objetos y mercancías en establecimientos comerciales, platos, pitillos y vasos de plástico y/o poliestireno en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.



¿Cómo funcionará esto en términos prácticos?



El excongresista por el Partido Liberal Jack Housni fue autor de esta Ley en la pasada legislatura. EL TIEMPO se contactó con él y dijo: “El decreto reglamentario lo tiene que sacar el Ministerio de Ambiente y Coralina, ellos van a determinar cuáles son los tipos de controles (…) Yo espero que los turistas entiendan un mensaje de que no lo pueden hacer (traer plásticos a la isla) (…) Se debe iniciar una socialización para decir que no traigan bolsas”.



Y agregó: "el control va a operar más en el comercio, en el supermercado y en las tiendas".



(Lea también: Ella es la famosa titiritera argentina en coma por robo en San Andrés)



En cuanto a los establecimientos comerciales, Housni detallo que, por ejemplo, estos sitios ya no venderán platos, vasos y cubiertos desechables, bolsas y empaques plásticos. De hecho, el Artículo 7 le permite a La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) imponer sanciones a quienes no cumplan.



Durcey Stephens, director de Coralina, le dijo a este medio que “la Ley no le está diciendo a la gente que no ingrese el plástico (a la isla), lo que dice es que en el Archipiélago no se pueda comercializar plástico de un uso. La idea es que no tengamos acumulación de desechables, y que se cambien los métodos y la manera de presentación de los productos”.



(Lea también: Boyacá, a la delantera en la lucha contra el plástico)



Sin embargo, Stephens dijo que el decreto reglamentario le dará “el alcance definitivo a la norma”, el cual se expedirá en un lapso de seis meses.



“Esta Ley viene acompañada de las anteriores leyes que ha sacado el Gobierno para el cobro del suministro por bolsas plásticos en establecimientos comerciales. También irá de la mano con la prohibición local que tenemos para desechables e icopor. Todo esto, más la Ley 1972, ayudará a tener reglamentaciones que cambien el modelo que actualmente se está implementando en la isla”.



