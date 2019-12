'Humildad y mucha capacidad de trabajo', dice Duque ante las encuestas

El presidente Iván Duque reaccionó este jueves ante las recientes encuestas de opinión que no lo califican bien y dijo que está gobernando para el bien de los colombianos y no para esa mediciones.



​"Uno siempre debe tener humildad y mucha capacidad de trabajo. Yo siempre he dicho: cuando las encuestas son buenas se trabaja el triple, cuando no son buenas se trabaja el triple también", afirmó el mandatario.

Sus palabras se dieron horas después de que se conociera una encuesta de Gallup en la que la desaprobación del Presidente llegó al 70 por ciento.



La medición se dio en momentos en que el Gobierno enfrenta una serie de reclamos y movilizaciones sociales, ante lo cual ha abierto una 'conversación nacional' para escuchar a los sectores que protestan.



Sobre estas mediciones, Duque añadió que está gobernando "para el beneficio del país, para que los colombianos mejoren su calidad de vida", y dijo que "cuando tenemos encuestas, a mí lo que me interesa es trabajar todos los días con intensidad".



"Nosotros seguimos trabajando para Colombia, pensando en el pueblo colombiano y no gobernando para las encuestas", afirmó.



POLÍTICA