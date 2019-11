'No dejemos que el odio lo siembren en Colombia': presidente Duque

El presidente Iván Duque hizo este sábado un nuevo balance sobre el avance de su gobierno en materia social y rechazó los llamados a la violencia que se están haciendo desde algunos sectores.



Las palabras del mandatario se dieron al comienzo del taller Construyendo País, en el municipio de Barichara (Santander) y parecen estar relacionadas con algunos de los llamados al paro nacional del próximo 21 de noviembre.

"Llevamos tan solo quince meses. Qué más quisiéramos que decir que todos los problemas sociales están resueltos. Ese es el anhelo de todos los que queremos servirle al país, pero lo cierto es que las soluciones no son milgarosas ni son de un día para otro", afirmó Duque.



El Presidente nuevamente aseguró que es "mentira" que el Gobierno Nacional quiera acabar con Colpensiones, afectar las pensiones o que los jóvenes tengan remuneraciones por debajo del salario mínimo. "Mientras yo sea presidente eso no va a suceder", advirtió.

#Cartagena Es falso que este Gobierno quiera golpear las pensiones. Tenemos claro que esa discusión la abordaremos en la Mesa de Concertación Laboral, para que entre todos trabajemos para cerrar la brecha de la cobertura pensional. #31CongresoAsocajas pic.twitter.com/rE5501ed9u — Iván Duque (@IvanDuque) November 9, 2019

Duque también afirmó que "cuando se oyen voces que llaman a incendiar la sociedad, a que haya esa pugnacidad entre los colombianos", es cuando es necesario "pararnos firmes como sociedad, ponernos la mano en el corazón y reconocer que no es a través de la violencia ni las agresiones como logramos las transformaciones sociales".



​"No dejemos que el odio lo siembre en Colombia. No dejemos que hagan llamados a la violencia, al vandalismo, al pillaje. Entendamos, sí, el clamor de quienes quieren plantear sus ideas en democracia, porque eso es legítimo, pero tengamos claro que la institucionalidad, como un todo, tiene que unirse para invitar a los colombianos a que esa no sea la forma como nos expresamos", dijo.



POLÍTICA