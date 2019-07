Santrich ‘no ha salido del país por los conductos regulares’: Gobierno

El consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Leonardo Archila, afirmó este martes que el exguerrillero Jesús Santrich no ha abandonado Colombia por los pasos fronterizos legales.



“Él (Santrich) definitivamente no ha salido del país por los conductos regulares. Le hemos pedido reporte a Migración Colombia y ellos han confirmado que, por lo menos por los conductos regulares, no ha salido”, afirmó Archila.

El funcionario se pronunció luego de que el domingo en la tarde la Unidad Nacional de Protección informara que Santrich había abandonado el esquema que lo protegía con rumbo, hasta el momento, desconocido.



El exguerrillero, quien ha sido señalado por las autoridades de supuestamente estar relacionado con el narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz, está citado a una indagatoria en la Corte Suprema de Justicia el próximo 9 de julio.



El alto tribunal le abrió un proceso por estos presuntos hechos debido a su condición de congresista, la que comenzó a ejercer desde el pasado 11 de junio, cuando tomó posesión de su escaño.

Abandono de 'Santrich’ de su esquema de seguridad, violando protocolos de @UNPColombia y medidas de seguridad de espacios de reincorporación, muestra su deseo de eludir la justicia. Si su intención es burlarse de la justicia, acá está el Estado de Derecho para hacerse respetar. pic.twitter.com/6gFf1BtGCb — Iván Duque (@IvanDuque) 1 de julio de 2019

En este sentido, Archila aclaró nuevamente que el exnegociador de paz “no tiene en este momento una orden de captura” y que, por lo tanto, su suerte está en manos de los tribunales.



“En este caso quienes pueden tomar decisiones respecto de la libertad son la Corte Suprema y la justicia transicional, pero obviamente si él no se presenta voluntariamente, el Presidente ha dicho que todos los organismos que tienen funciones de policía judicial deberán actuar para traerlo forzadamente”, afirmó el Consejero Presidencial.



