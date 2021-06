Las reacciones y consecuencias tras suspensión de diálogos

La noticia de la suspensión de las negociaciones entre el Gobierno y el comité del paro cayó como un baldado de agua fría en sectores políticos, desde donde enfilaron críticas a ambos sectores.

"Hoy, el Comité ha decidido suspender unilateralmente la interlocución en la mesa de diálogo. Nosotros, el Gobierno, estamos listos", indicó la Consejería para la Estabilización en un comunicado.



El Comité del Paro, por su parte, señaló que suspendió la negociación y evalúa la continuidad de las conversaciones adelantadas debido a que, según exponen, “el Gobierno ha dilatado, a propósito, la negociación del pliego de emergencia”.



En el comunicado, el Comité sostuvo que sigue a la espera de que el Gobierno nacional acoja el preacuerdo del 24 de mayo y derogue el decreto 575 que autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta social.



Uno de los primeros en reaccionar fue el expresidente liberal Ernesto Samper, quien lanzó críticas al Gobierno.



"El gobierno lleva un mes negociando garantías militares mientras los problemas sociales de hambre, desempleo y educación crecen en las calles. Espero que las partes puedan retomar pronto el camino del diálogo social que es el importante", manifestó Samper

Los cuestionamientos al Ejecutivo también vinieron de parte los sectores de oposición, "Quien incumple al comité del paro y a los jòvenes en Colombia es el gobierno de Iván Duque. Nunca mostró voluntad para negociar. Mienten cuando dicen que quien rompe es el comité", manifestó la representante Ángela Robledo.



Desde el Centro Democrático también llegaron críticas pero en contra del comité del paro y en defensa de la labor del Gobierno.



"El Gobierno ha ofrecido todas las garantías para la protesta pacífica, pero no va a permitir más bloqueos ni vandalismo. ¿Eso no le gusta al llamado 'comité de paro'?¿Qué pretenderán con levantarse de la mesa y suspender unilateralmente el diálogo?", aseguró el senador Ernesto Macías.



De esta manera, se suspenden las negociaciones sin que se haya si quiera logrado instalar la mesa, ni empezado la discusión de fondo de los puntos del pliego de emergencia presentado hace un año por los manifestantes: renta básica, salud, empleo, educación, desarrollo agropecuario, entre otros.



¿Pero cuáles son los efectos de la negociación en los sectores ya afectados y en la misma dinámica del paro?



"En este momento, más allá de lo que llevó a la suspensión de las negociaciones, se empieza a acelerar el desgaste de la movilización social, la ciudadanía que no se está movilizando empieza a sentir los estrados generados por el paro sin que se vean soluciones de fondo", indicó Rodrigo Sánchez, politólogo de la Universidad Nacional.



Como lo expresó el experto en Opinión Pública y Mercadeo Político Juan David Cárdenas, “es un golpe a golpe en el que está perdiendo el ciudadano del común, que ve que el tiempo pasa y no se llega a ninguna solución”, agrega.



Según una carta enviada por el presidente del Consejo Gremial, Julián Domínguez , al presidente Duque, los bloqueos “han ocasionado pérdidas económicas estimadas en más de 6.1 billones de pesos, lo cual tiene efectos trasversales sobre el tejido empresarial, el aparato productivo y, sobre todo, el empleo formal de los colombianos”.



