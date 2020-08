Aislamiento selectivo: así cambiará su rutina desde este martes

A partir del 1.º de septiembre, y hasta el 30 de septiembre, empieza la fase del aislamiento selectivo en todo el país.



Frente a esto han surgido diversas dudas, por lo cual EL TIEMPO le consultó a Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, algunas preguntas que quizá usted se está haciendo.

¿Desde cuántas personas se considera aglomeración?



El Ministerio de Salud entiende por aglomeración de personas toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de dos metros, como mínimo, entre persona y persona. De igual manera, en espacios cerrados que impliquen más de cincuenta personas en un mismo lugar. También se considera que hay aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento.



¿Cuál es el aforo en los centros comerciales?



El Ministerio de Salud señaló que cualquier local comercial debe garantizar un espacio de dos metros entre personas y con base en eso se determine el aforo.



¿Se pueden hacer matrimonios, de cuántas personas?



Sí, pero tenemos que mantener el distanciamiento social, por eso es que tener eventos de más de 50 personas es riesgoso. Hay que hacer la invitación a tener responsabilidad y guardar este tipo de celebraciones para más adelante.



¿Los adultos mayores y niños pueden salir a la calle?



Los niños pueden salir, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud. La entidad territorial debe cumplir con los lineamientos que esta ordene para el desarrollo de la actividad. También lo pueden hacer los adultos mayores. El llamado es al autocuidado, al aislamiento selectivo, especialmente de los grupos etarios de mayor protección.



¿Cuándo y dónde se harán pilotos de vuelos internacionales?



Se determinarán los vuelos internacionales de acuerdo con los países de origen y destino que acepten el ingreso de colombianos.



¿Las personas con comorbilidades deben ir a trabajar?



Lo preferible es que se mantengan en trabajo en casa. Por otra parte, los empleados que no tengan comorbilidades el Gobierno invita a hacer trabajo en casa, si es posible, En el caso del sector publico la decisión es que el 30 por ciento irán al sitio de trabajo y el 70 por ciento estará en casa.



¿Volverán los gimnasios?



Sí, aplicando todos los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Salud.

​

¿Se pueden visitar cementerios? ¿Ir a funerarias de personas que murieron por covid ?



Continúan vigentes las medidas de bioseguridad para el manejo de cadáveres y la realización de funerales y velorios. Es importante que los alcaldes tengan presente que cualquier tipo de aglomeración de personas es peligrosa si no se respetan las medidas de distanciamiento social y autocuidado. Los servicios funerarios, por la emotividad que los caracteriza, pueden hacer que las personas se descuiden, lo que podría convertirlos en un foco de propagación del virus.

​

¿Las universidades y colegios pueden abrir?



Comienzan la apertura a partir de un modelo de alternancia donde se va a hacer entre presencial y virtual en acuerdo con autoridades locales, educativas, el Ministerio de Educación y los padres de familia.

​

¿Se pueden hacer deportes recreativos como fútbol?



​Sí, de acuerdo con la aplicación de protocolos, manteniendo el distanciamiento social y aplicando los protocolos de bioseguridad. Las actividades al aire libre se pueden realizar. Si la entidad territorial en un municipio de alta afectación decide limitarlas o establecer horarios, estos deben tenerse en cuenta al momento de realizar la actividad.



¿Si quiero irme para la finca de mi familia puedo hacerlo?



​Sí, cumpliendo los protocolos de bioseguridad y las instrucciones de las autoridades territoriales en su municipio y en el municipio de destino. Al llegar al destino, deberá mantener el aislamiento con personas que no sean de su grupo familiar, así como todas las medidas de bioseguridad.



¿Qué pasa con las piscinas públicas?



Podrán prestar sus servicios siempre y cuando cumplan los protocolos de bioseguridad y no implique aglomeraciones.



¿Se pueden realizar deportes de contacto?



Se pueden realizar deportes de contacto en actividades profesionales. En los deportes aficionados se deberán tener en cuenta las medidas de seguridad que imparte el Ministerio de Salud y Protección Social. Si la entidad territorial considera otros lineamientos, deberá tener previamente la autorización del Ministerio del Interior.



¿El uso de zonas comunes en los conjuntos está permitido?



Los conjuntos residenciales deberán adoptar las medidas de bioseguridad emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

