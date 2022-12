A partir de hoy, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Nicaragua y Colombia presentarán, de forma oral, sus argumentos en el caso “de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense”.



Le puede interesar: Polémica por anuncio de convertir en gestores de paz a jóvenes detenidos

​

Sobre lo que va a pasar, sobre cuáles son las pretensiones nicaragüenses, EL TIEMPO habló con Carolina Olarte, coagente de Colombia en este caso.

¿En concreto, la demanda de Nicaragua por qué es?

​

En esta tercera demanda contra Colombia y que viene desde el 2013, Nicaragua pretende que la Corte Internacional de Justicia delimite una presunta plataforma continental extendida nicaragüense que alega se extiende más allá de las 200 millas náuticas y que se cruzaría con la plataforma continental de Colombia.



¿Qué va a pasar a partir de este 5 de diciembre en La Haya?



Entre el 5 y el 9 de diciembre se iniciará la fase oral del procedimiento ante la Corte. Previo a esta etapa se surtió la fase escrita. Tanto Nicaragua como Colombia presentarán de manera alternada los argumentos orales frente a las preguntas que planteó la Corte para esta ocasión.



Se plantean dos interrogantes por parte de la Corte, ¿cuáles son?

​

La Corte les pide a las partes presentar sus argumentos sobre si existe una regla de costumbre internacional que permita que la plataforma continental de un estado se extienda más allá de las 200 millas náuticas de otro Estado. En segundo lugar, solicita a las partes a identificar si existen criterios derivados del derecho internacional consuetudinario que permitan determinar el límite de una plataforma continental que se extienda más allá de las 200 millas náuticas; en particular, si los párrafos 2 al 6 del artículo 76 de la CONVEMAR (tratado del cual Colombia no es parte) pueden ser considerados como costumbre internacional.



¿Concretamente qué está en riesgo con esta demanda?

​

Nicaragua, de manera unilateral y sin que le asista el derecho, pretende una porción de la plataforma continental colombiana en el Caribe Suroccidental, esto en detrimento no solo de Colombia sino de toda la región Caribe. Aunque la reclamación nicaragüense es sobre áreas que no están cerca de las costas de Colombia, son espacios en los que históricamente ha hecho presencia Colombia, siempre respaldada por el derecho internacional. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que esas pretensiones expansionistas no se materialicen ante la CIJ.

Facebook Twitter Linkedin

Carolina Olarte, coagente de Colombia Foto: Cancilleria

¿Podríamos plantear que no se está arriesgando nada de mar, sino que lo que está en juego es el suelo marino?

​

En esta demanda está en juego el lecho y el subsuelo marino, donde Colombia ha ejercido su presencia pacífica e ininterrumpida a través del tiempo. Esas áreas hacen parte indiscutible de la plataforma continental colombiana, que contiene además de otros recursos el sistema de productividad de la Reserva de Biosfera Seaflower de la cual depende el pueblo raizal para su supervivencia.



¿Eso significa que lo que realmente busca Nicaragua es la eventual riqueza en el subsuelo marino?



Nicaragua busca extender su plataforma continental lo cual conllevaría el ejercicio de derechos soberanos para la explotación de los recursos del lecho y del subsuelo marino. Colombia en cambio, ha tenido una política de protección del medio ambiente marino en el Caribe Suroccidental.



¿Cuál será el argumento de Colombia en su defensa?



La defensa de Colombia plantea que para este caso no existe cuestión alguna para delimitar, ni ningún límite a establecer, en cuanto no hay fundamentos legales, institucionales ni científicos que permitan una delimitación de la plataforma continental en atención a las pretensiones de Nicaragua.



¿Qué aportes ha hecho la comunidad raizal en el proceso de defensa?



La comunidad se ha reunido con el equipo jurídico en sesiones formales de trabajo. Han hecho valiosos aportes para la consecución de evidencia Y por supuesto, lo más importante es que ahora tenemos una Co Agente raizal, Elizabeth Taylor Jay, quien conoce de primera mano todo lo relativo a la Reserva de Biosfera Seaflower y nuestro Archipiélago.



¿Qué intereses tiene Nicaragua en su demanda contra Colombia? ¿Qué buscan?



Nicaragua ha demostrado un ánimo expansionista en la región desde hace varios años, tanto hacia el Caribe como hacia el océano pacífico. No en vano, desde el escenario jurídico internacional, ha planteado varias demandas en ese sentido con varios países centroamericanos y con Colombia. Podemos presumir un interés concreto frente a la exploración y explotación de los recursos naturales en el mar, y nuestra función es proteger nuestra soberanía en los estrados judiciales, así como proteger los recursos naturales de una explotación depredadora como la que ellos pretenden.



Le puede interesar: Petro anuncia que ya hay un primer acuerdo en diálogos con el Eln.



EL TIEMPO