¿Qué tendría de bueno el proyecto que quiere unir periodos de mandato?

Este martes, el proyecto de ley que busca unificar los periodos de mandato de las diferentes autoridades del país fue aprobado en su primer debate en la Cámara de Representantes.



La idea de la propuesta es que los mandatos de los actuales alcaldes y gobernadores se alargan dos años más para que el de ellos, junto con los del Presidente de la República, los congresistas, los concejales, los diputados y los ediles comiencen y terminen al tiempo.

Muchos sectores han criticado el proyecto, pero ¿qué opinan los expertos al respecto?, ¿tiene algo de bueno?



David Andrés Murillo, abogado e investigador en temas de derecho constitucional, actualidad y política de la Universidad Libre, no cree que el proyecto sea una buena idea.



“Que coincidan los periodos electorales podría generar más corrupción y haría que, en los periodos de mandato, las regiones dependen más de la Presidencia”, comentó.



¿A qué se refiere el experto? Primero, Murillo aseguró que se podría impulsar más la compra de votos y las dadivas electorales. Segundo, según su análisis, que quienes recibirían más beneficios electorales serían los candidatos a la Presidencia.

“Que coincidan los periodos electorales podría generar más corrupción y haría que, en los periodos de mandato, las regiones dependen más de la Presidencia”, FACEBOOK

TWITTER

“Es una propuesta inconveniente, pues la Constitución tiene un sistema de alternancias y eso es lo que permite que, al no coincidir tiempos, no exista una forma de dominio presidencial” agregó.



Murillo concluyó diciendo que aunque el argumento principal de la unificación es económico, porque no habría dos elecciones solo una, “eso pierde peso cuando se observa que, en la práctica, se podrían tener más prejuicios que beneficios”.



“Las elecciones a Presidencia casi que darían la línea par a lo que suceda en las regiones”, finalizó.



Jorge Iván Cuervo, docente e investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (Cipe), de la Universidad Externado, afirmó que no tiene claro cuál es el problema que resolverá el proyecto.



“El tema importante sería que se ahorrarían unos recursos, pero hay que tener en cuenta el principio de autonomía de los entes territoriales”, dijo.



Cuervo explicó que su punto es que está muy bien que los ciclos de mandatos sean diferentes, pues los candidatos a alcaldías y gobernaciones mueven son temas locales.

Los alcaldes de las ciudades más importantes del país. Foto: Cortesía Universidad Eafit

“Si se alinean, las elecciones locales se decidirán por agenda nacional y eso es bastante problemático, pues los candidatos a elecciones nacionales, como a Presidencia y Congreso, tienen más visibilidad y absorberían los temas locales”, añadió.



El experto también dijo que la intención de alinear Planes de Desarrollo Nacionales con los locales es algo que ya hace el Departamento Nacional de Planeación y que lo que hay que hacer es fortalecer la comunicación.



“Esos planes deben obedecer necesidades locales bajo directrices nacionales, en materia macroeconómica. Hay que hacer que el marco fiscal se cumpla”, cerró.



Por tratarse de una reforma constitucional, está iniciativa debe superar otros siete debates.



ELTIEMPO.COM