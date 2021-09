Los puntos básicos de la segunda fase del registro de migrantes

El Gobierno Nacional ya anunció la puesta en marcha de la segunda fase del registro para migrantes venezolanos, que hace parte de la apuesta para su regularización.



Aquí les contamos algunos de los aspectos básicos que contempla la iniciativa oficial.

​

¿En qué consiste esta fase de regularización?

Serán 1’131.596 personas que concluyeron totalmente la primera fase del Estatuto Temporal para Migrantes Venezolanos quienes ya pueden acceder a la segunda fase instaurada por el Gobierno colombiano. En esta fase se implementarán los datos biométricos para el registro de las personas, y consiste en la toma de huellas, fotografías y otros datos que permitan la identificación del migrante. La primera fase sigue abierta para quienes no la han concluido.



¿Dónde se realiza el registro biométrico?

Esta segunda fase se realiza de forma presencial. Por ello, el Gobierno instaló 57 puntos visibles en el territorio nacional para realizar este proceso. Una vez la persona venezolana haya concluido la primera fase, al correo le debe llegar su citación, con hora, fecha y lugar al que debe asistir para ser parte de esta segunda fase. Sin embargo, queda claro que si no ha concluido la primera no podrá llegar a estos lugares para hacer el registro biométrico, pues no será atendido sin cita.



¿Terminar la segunda fase es estar regularizado?

Una vez complete la identificación biométrica, deberá pasar a la tercera fase, que el Gobierno espera se inicie en un mes. Esta última fase es la entrega del documento plastificado para que puedan ser parte del sector salud, de educación, sacar la licencia de conducción, tener servicios financieros, entre otros. Luego de recibir el documento, ya serán venezolanos regularizados en Colombia por los próximos diez años, siempre y cuando cumplan con las leyes colombianas.



