En el proyecto de 'paz total' del gobierno Petro, que fue aprobado en plenarias de Senado y Cámara, hay un punto que debe ir a conciliación conjunta por parte de estas dos corporaciones: el servicio social para la paz.



Esto porque el artículo fue hundido en la Cámara alta, mientras que los representantes a la Cámara sí le dieron su apoyo. Frente a este panorama, el jefe de Estado tiene la esperanza de que se deje esta alternativa en el documento que pasará a sanción presidencial (después del respectivo consenso).

Con su aprobación, el servicio social para la paz regirá de manera gradual. Esta alternativa cuenta con 11 modalidades diferentes a las que los jóvenes podrán acceder como la alfabetización digital, el trabajo con las víctimas del conflicto armado, la protección de la naturaleza y las fuentes hídricas, entre otras.



(Lea también: ¿Qué falta para que la ley de la paz total sea sancionada por Petro?)



Miembros del Pacto Histórico que respaldan este proyecto de ley han aclarado que este servicio no reemplazaría el militar. La intención es que los jóvenes tengan la opción de decidir cómo quieren aportar al país, priorizando su "decisión de vida".



Lo anterior ha generado distintas dudas y críticas sobre lo que podría pasar con el reclutamiento que comúnmente despliega el Ejército. Analistas expertos en el tema expresan que si los remisos pueden optar por esta alternativa, tendrá un acogimiento mayoritario que el tradicional servicio militar.



El Gobierno, por su parte, no ve esta situación como un problema. Enfatizan que este programa es necesario para la reconciliación del país, cumpliendo con los lineamientos que busca la 'paz total'.



(Le sugerimos: Paz total: Cámara de Representantes revive el servicio social para la paz)



Sin embargo, la administración Petro contempla otras opciones si esta iniciativa no llega a ser conciliada por las dos corporaciones del Congreso.



En el Legislativo avanza una reforma constitucional que lidera el senador Humberto de la Calle, quien planteó que se debería eliminar de la Constitución el servicio militar obligatorio.



El congresista dice que se debe limitar únicamente cuando el país se encuentre en estado de guerra exterior o estado de conmoción interior.



(Siga leyendo: Gustavo Bolívar renunciará al Congreso, pero no todavía).



Y si esta propuesta no prospera en la plenarias del Congreso, el Gobierno pensaría en la posibilidad de reglamentar vía decreto el ‘servicio social para la paz’.



Esta sería una alternativa legal al servicio militar, sin necesidad de eliminar su obligatoriedad de la Constitución.



Luis Fernando Velasco, consejero para las regiones, ha manifestado que "el Gobierno podría recurrir a este decreto para hacer que se incorpore al servicio militar un componente social orientado a la protección de los derechos humanos".



REDACCIÓN POLÍTICA