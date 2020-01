La puja por el Ministerio de Salud, un desafío político para Duque

Aunque el presidente Iván Duque no le ha oficializado a ningún partido que va a cambiar su gabinete y que va a dar participación, varios de ellos, como para anticiparse, ya comenzaron a enviarle hojas de vida de sus respectivos candidatos.



Es así como ha trascendido que algunos miembros de Cambio Radical ya hicieron llegar varias hojas de vida, que los conservadores enviaron unas 35 y lo propio ocurre con ‘la U’.

Claro que cada colectividad con unos intereses evidentes en determinadas carteras, para lo cual remitieron unos perfiles concretos.



Y en ese sentido llama particularmente la atención que por la única cartera que ahora está vacante, la de Salud, parece darse una puja entre el grupo elector más grande de la Costa Caribe, el de los Char, y el más grande del Valle del Cauca, el de la exgobernadora Dilian Francisca Toro.



Alexander Moscoso, actual secretario de Salud de Barranquilla, sería el candidato de los Char, bajo el paraguas de Cambio Radical, mientras que por los lados de ‘la U’ se está impulsado a Toro, exgobernadora del Valle y quien tiene amplios conocimientos en los asuntos de la salud.



Hay que reiterar que si bien Duque no les ha pedido las hojas de vida, los partidos consideran inminentes algunos cambios en el gabinete y por eso decidieron anticiparse a enviar hojas de vida con perfiles claros para determinados cargos.



Y si bien tanto Moscoso como la exgobernadora coincidieron en que formalmente desde la Casa de Nariño no les han ofrecido ningún cargo, si reconocieron que sus hojas de vida si fueron pedidas por sectores de sus partidos como candidatos ante el gobierno Duque.



En el caso puntual del Ministerio de Salud hay que reiterar que es el único que está vacante y el nombramiento del titular tiene que darse cuando antes, máxime con el riesgo que a nivel internacional se vive con el coronavirus.

Consentido de los Char

Si bien el nombre de Moscoso no le dice mucho a la gente del común, en Barranquilla sí tienen claro que es una persona de las entrañas de los Char, particularmente del exalcalde Alexander Char, hoy presidenciable.



Y que no decir de la exsenadora Dilian Frnacisca Toro, que fue, en la historia reciente, una de las mujeres más votadas para el Congreso.



En 2010 fue elegida para el Senado por el partido de ‘la U’ con 151.000 votos y en 2015 fue elegida como gobernadora del Valle con un poco más de 513.000 votos.



Además, es un secreto a voces de dos de los actuales senadores llegaron a su cargos gracias al guiño que ella les hizo.



Mientras tanto, los Char, que hoy se reparten la posesión sobre Cambio Radical con el exvicepresidente Germán Vargas lleras, eligió el en 2018 al menos a siete senadores con sus votos.

Decisión enredada

Así la cosas y a la luz de estas cifras, el presidente Iván Duque no la tendrá fácil a la hora de elegir al ministro de Salud, en la eventualidad en la que determine dejar esa cartera en mano de alguno de estos dos aliados políticos.



Los Char, a través de sus aliados en el Congreso, han acompañado las iniciativas claves del Gobierno en el Legislativo. Y eso lo tiene claro el mandatario.



Pero también de darle el cargo a Moscoso significaría que Cambio Radical, con 16 senadores y 30 representantes, dejaría de ser un partido independiente y se convertiría en partido de Gobierno. Eso le daría mucha tranquilidad a la Casa de Nariño para tramitar iniciativas en el Legislativo.



Mientras tanto con Dilian no solo tendría a una mujer de reconocimiento en el gabinete, muy ejecutiva y respaldada por una buena votación, sino que podría tener un importante apoyo de ‘la U’, hoy un partido díscolo. Son 14 senadores y 24 representantes.



Sin embargo, hasta ahora el jefe de Estado no ha hecho ningún guiño al respecto. Y algunos partidos siguen esperanzados en que Duque haga cambios en su gabinete y les dé participación.



