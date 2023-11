¿Puede Colombia dejar de comprar armas a países que votaron no a alto al fuego en Gaza?

El presidente Gustavo Petro volvió a sentar posición frente al conflicto en la franja de Gaza y, particularmente, con respecto a la necesidad de que se establezca un alto al fuego. El jefe de Estado aseguró que no comprará armas a los países que negaron o se abstuvieron en la votación de una resolución en la ONU, impulsada por Jordania, que pretendía un cese de hostilidades.



“Colombia no comprará armas a países productores que hayan votado en contra o abstención en la proposición que ordenaba cese al fuego en Gaza en Naciones Unidas”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter), en donde también afirmó que presentará una proposición en las Naciones Unidas para que Palestina sea aceptada como estado pleno.



Este anuncio significa que Colombia no compraría a varios de los principales países productores, teniendo en cuenta que varios de estos se negaron a la suspensión de hostilidades en la franja de Gaza, la cual se inició hace más de un mes cuando Hamás atacó a cientos de civiles en Israel, lo que provocó una respuesta armada que ya deja más de 10.000 muertos en Palestina.



Austria, Croacia, República Checa, Guatemala, Hungría, Israel, Paraguay y Estados Unidos fueron algunos de los países que se negaron; mientras que Australia, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Corea del Sur, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y Ucrania, algunos de los que se abstuvieron a votar la resolución durante la última asamblea general. En total, fueron 59 países los que votaron no o se abstuvieron.

La carnicería desatada por Netanyahu en el hospital Al Shifa en Gaza.



Colombia presentará proposición en Naciones Unidas para que Palestina sea aceptada como estado pleno.



Ahora, la gran pregunta que deja la declaración del primer mandatario, al margen de que ya Israel anunció que pondría fin a las exportaciones de seguridad a Colombia después de que el presidente Petro no condenó el ataque de Hamás, es si el país está en la capacidad de cumplir con este anuncio.



Hay recordar que las negociaciones de equipos militares se hacen Gobierno a Gobierno, y que las relaciones en este campo con, por ejemplo, Israel son de años atrás, lo que llevó a que este país cediera el uso de patentes a Colombia para la fabricación de armas largas. En este caso, es la Industria Militar, Indumil, la encargada en nuestro país de ese proceso y lo hace con la fabricación de dos modelos: Galil Córdova y el Galil ACE.



Para Marco Forero, profesor universitario e investigador en temas de seguridad, el presidente Petro ha puesto sobre la mesa un tema que por lo general es de estricto conocimiento del jefe de Estado, un comité especial del Congreso y las Fuerzas Militares. Dice que a corto plazo no tendría efecto pues hay muchos contratos de suministro vigentes y que, de hecho, “estas compras no son tan usuales como pareciera”.

El Galil Cordova se fábrica en Colombia con autorización de Israel. Foto: Indumil

“Hay países con los cuales Colombia no comercia, pero que tienen gran interés en vendernos, por lo que no es tan drástica la decisión. Seguramente va a tener ofertas en otros países, no veo tan complicado que el país decida comprarle a otros proveedores”, señaló el experto.



Sin embargo, plantea un escenario en el cual el país sí puede tener inconvenientes. “Hay una circunstancia adicional y es que los equipos, como pasa con los aviones de guerra, requieren mantenimiento y se ensamblan acá. El problema es que la asistencia la da, normalmente, el país que vendió el armamento o posee la patente”, agregó.



Si bien Henry Cancelado, analista e investigador en temas de seguridad y defensa, coincide en que siempre va a haber países que le vendan a Colombia y que en términos contractuales no sería complejo, considera que las cuestiones políticas no deberían mezclarse con asuntos militares.



(Siga leyendo: Antonio García, jefe del Eln, defiende el secuestro: 'Somos una organización pobre').



"Siempre y cuando no haya pedidos en marcha, es decir, que Colombia haya mandado a hacer algo, no habría inconveniente, se acaba el contrato y se firma otro. Otra cosa es que si se quiere cancelar contratos en vigencia y ahí sí el país tendría que entrar a pagar las multas", señaló, y recordó que los grandes proveedores del país son justamente Canadá, Estados Unidos e Israel.

Pero Cancelado no solo lo analiza desde el punto de vista contractual, también considera que se deben analizar las cuestiones técnicas del armamento.



"Lo ideal es que quienes hacen uso de las armas, en este caso las Fuerzas Militares, tengan voz y que no se vea únicamente desde el punto de vista político, sino que también se tenga en cuenta las cuestiones de defensa del país y que haya un criterio técnico. El riesgo es quedarnos con cosas que pueden no servirnos para nuestras necesidades en seguridad y defensa o incluso por el afán de cambiar con cosas obsoletas", complementó.



Y agregó: "Estaríamos abocados a empezar a ver al Ejército de Colombia, posiblemente, con fusiles AK-47, que es un fusil multiuso, bastante resistente, pero que no es un fusil con la capacidad y calidad técnica que pueda tener los fusiles israelíes".



No es la primera vez que el presidente Petro habla de un bloqueo a los países productores de armas que apoyan a Israel. La semana pasada, también en su cuenta de X, a propósito de los bombardeos a hospitales en Gaza, que "los gobiernos de Estados Unidos y de Europa no pueden decirle al mundo, que porque se trata de un aliado financiero, entonces si le está permitido el crimen contra la humanidad".



Y añadió que "los países del sur deben unificarse en un embargo de compra de armas a todo país que apoye este genocidio".



Por ahora no se sabe cuándo ni cómo se hará efectiva esta decisión, lo cierto es que el mensaje del presidente ya ha despertado la indignación de exfuncionarios de otras administraciones. “¿Está usted diciendo que Colombia no volverá a comprar armamento a Estados Unidos, nuestro mayor aliado en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo?”, le pregunta al presidente el exministro del Interior Daniel Palacios.

REDACCIÓN POLÍTICA

