‘Sería excelente sacar por consenso muchas apuestas del Gobierno’

Sacar adelante proyectos de ley para atender la crisis por la pandemia será una de las prioridades del Gobierno Nacional este semestre, en el Congreso. Así lo dejó ver la ministra del Interior, Alicia Arango, en diálogo con EL TIEMPO, en el que habló sobre las iniciativas que el Ejecutivo está preparando para llevar al Legislativo.

De acuerdo con la ministra, temas como la reforma pensional y la de justicia siguen siendo “socializados” con los sectores interesados.

¿Qué balance hace del trabajo legislativo de los últimos meses?



Fue la primera experiencia que tuvimos Gobierno y Congreso en la virtualidad. De todas maneras, fue un aprendizaje muy importante, con disciplina y compromiso, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, en cuanto a citaciones, asistencias y proyectos de ley y acto legislativo que salieron adelante.

¿Qué proyectos resaltaría?



Entre los que ya están listos para promulgar o sancionar, están el de cadena perpetua, el de saneamiento de predios legales, el de pago de facturas en plazos justos, que es importante, el de las energías renovables, el de testeo de animales y el de los pliegos tipo para la contratación.



(Le puede interesar: Emilio Archila, tercer funcionario del Gobierno positivo para covid-19).

¿Qué opinión le merece la decisión de la Corte Constitucional que tumbó la norma del Gobierno sobre la virtualidad en órganos como el Congreso?



Lo primero es que nosotros, como Gobierno, somos supremamente respetuosos de cualquier decisión de la Corte Constitucional, así como de la autonomía del Congreso. Durante el tiempo que fue válido ese artículo 12 nosotros siempre dijimos: ‘El Congreso podrá’ citar virtualmente, y en todas las entrevistas que personalmente di siempre dije: ‘Lo que el Congreso decida’. Es decir, nosotros somos respetuosos de la autonomía del Congreso.

¿Destaca algo de la decisión de la Corte Constitucional?



Que dice que se presumen constitucionales, legítimos todos los actos, las actividades y las decisiones tomadas en el Congreso en esta época, porque en ese momento ese artículo 12 estaba vigente. Es decir, es importante saber que, en este momento, toda la actividad que se llevó a cabo en el Congreso en el primer semestre está vigente, tiene presunción de constitucionalidad.

Dice la Corte que el Gobierno no debió haberle indicado al Congreso cómo citar, ¿el Gobierno admite que pudo actuar de manera diferente?



La verdad es que el decreto dice la palabra ‘podrá’, no hubo una instrucción, no dice ‘deberá’ ni ‘tendrá’, dice ‘podrá’, pero quiero insistir en que somos supremamente respetuosos de las decisiones de la Corte Constitucional. Ahora, aquí hay un tema importante: el Gobierno expide los decretos por una emergencia que se da por causa de una pandemia, que es una realidad mundial. No es un tema que, simplemente, decidimos de un día para otro, sino que fue por esta situación que, podríamos decir, ha sido difícil de manejar en ciertos momentos, nueva para todos y que nos ha obligado a ensayar distintas maneras de trabajar.



(Lea también: Duque anuncia inversión de $ 270.000 millones para pagos en salud).

¿Qué proyectos va a presentar el Gobierno para este semestre?



Entre los proyectos que irán con mensaje de urgencia están el reglamento de las regalías y la ley de consulta previa. El Presidente los anunciara todos el 20 de julio. También estamos pensando en la reforma del Código Electoral, que se ha mencionado muchísimo, y en el tema de las CAR.

Todas las normas expedidas son con ocasión de la pandemia y porque se han necesitado. El Gobierno ha sido muy serio y estricto FACEBOOK

TWITTER

¿La reforma pensional será presentada este semestre o quedará para el próximo año?



Ese proyecto es de los ministerios del Trabajo y de Hacienda. Sé que lo están construyendo, pero es una iniciativa que, para que tenga el impacto que necesita en el país, y así lo hemos dicho varias veces, necesita una socialización importante y la vinculación de muchos de los actores que tienen que ver con el tema de las pensiones en su construcción.

¿Qué le falta a la reforma de la justicia para ser presentada?



La reforma de la justicia se ha venido trabajando. Como usted sabe, esta es una norma supremamente delicada. Es una reforma que ha tenido varios intentos en el Congreso y no ha tenido éxito. Queremos que sea una reforma que vaya socializada con todas las personas que estén interesadas en el tema de la justicia, las cortes, el Congreso, en fin, de tal manera que Colombia tenga una reforma de la justicia que se ajuste a las necesidades en este momento.



(De interés: ‘Las obras no tienen dueño, son de los colombianos’: Duque).

¿Cuando se presentaría al Congreso?



No sabemos aún, pero es un tema que sí tenemos presente.

¿Qué proyectos está pensando el Gobierno en materia económica?



El Ministerio de Hacienda está terminando de construirlos. Algunos se están trabajando con los Ministerios de Comercio y Salud y dependerán también del ritmo de la pandemia.

¿El Gobierno presentará proyectos de ley para atender la crisis por la pandemia?



Sí. Vamos a seguir presentando proyectos para atender la pandemia. Lo ha dicho el Presiente en varias intervenciones y los Ministerios de Hacienda, Salud y Comercio están trabajando en esto.

¿De qué se tratan esas iniciativas?



Radicaremos proyectos para el emprendimiento, crecimiento y consolidación de las Mypymes por parte del Ministerio de Comercio; buscaremos un programa de alivios para las obligaciones financieras del sector agricultura; la reglamentación del acto legislativo de regalías para llevar más recursos a las regiones y su presupuesto, y el Ministerio de Salud trabajará con el Congreso para buscar la modificación del sistema de seguridad social y salud. Así como, la reglamentación del trabajo en casa.



(Además: Cancillería exige respeto a la integridad de los tripulantes retenidos).

¿El Gobierno está pensando en algún tipo de acuerdo político para sacar adelante estos proyectos de ley?



Nosotros lo que creemos es que, en el contexto que tiene el país hoy día, hay cosas que se tienen que dar casi que por el apoyo de todos, ante la situación que estamos viviendo muy difícil. Sería excelente poder sacar, por acuerdos y consensos, muchas de las apuestas del Gobierno. Por supuesto que todas deben tener la discusión pertinente.



JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

Redacción Política

Twitter: @juanfvalbuena