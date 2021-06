Providencia: la Contraloría y el Gobierno muestran cifras distintas

En noviembre del año pasado, el huracán Iota prácticamente devastó la isla de Providencia, en el Caribe colombiano.



“Tenemos que poner en marcha un plan de reconstrucción (...), que podamos hacer la mayor transformación en un periodo de 100 días o menos. Ese es un reto muy grande”, aseguró el presidente Duque. Y es más, designó a Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) como gerente para la Reconstrucción.



Pero un poco más de 200 días después, la situación en la isla preocupa por los avances de la reconstrucción.



La Contraloría lanzó este martes una voz de alerta para que se tomen medidas que permitan enfrentar la nueva temporada de huracanes en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



Además, señaló que no se han cumplido las metas fijadas por el Gobierno. El organismo de control indicó que ya se inició la temporada de huracanes, que va hasta el 30 de noviembre, y se deben adoptar decisiones que permitan evitar una nueva emergencia.



El organismo destacó que de acuerdo con el primer esquema y cronograma de reparación y construcción de viviendas en Providencia, presentado a la Contraloría, se planteaba reparar 877 casas y construir 1.134.



Pero en el seguimiento realizado “se ha podido evidenciar que en el momento se ha terminado la construcción de 2 viviendas, se vienen realizando 129 demoliciones (alistamiento de lotes), que se encuentra en la isla material para la construcción de 60 estructuras, 37 ya tienen replanteo del diseño (es decir, poner en terreno el diseño y marcar el lugar de las excavaciones para las zapatas), en 36 de dichos lotes se realizan excavaciones de zapatas y en 28 se adelantan labores de estructuras metálicas”.



En el caso de la habilitación de cubiertas y reparaciones, se reportan 628 viviendas con cubiertas reparadas y 4 en ejecución. Al mismo tiempo, se explica que de estas viviendas hay en la isla 400 con reparaciones integrales y 146 en ejecución.



Por su parte, Findeter señala que la reconstrucción de Providencia, con corte a junio 6, avanza. La entidad señala que van 64 casas en proceso de construcción; y en cuanto a reparación, se han instalado 633 cubiertas.



“Preocupa a la Contraloría que a una semana de cumplirse 7 meses de la emergencia y cuando está por llegar la temporada de huracanes y otros ciclones tropicales al país, no se hayan cumplido las metas establecidas inicialmente de entregar, en el mes de abril del presente año, 50 viviendas terminadas y 240 en proceso de construcción”, dice el informe del organismo.



Demoras

Lo que es un hecho a la luz de lo que le han contado a EL TIEMPO es que el proceso va lento. Las tres empresas que hacen parte del consorcio que está construyendo las casas han tenido muchas demoras.



Según informan, se les ha complicado conseguir los obreros para el proceso y a muchos han tenido que llevarlos desde el interior del país. Pero incluso últimamente la mano de obra escasea, y eso demora el trabajo.



A esto se suma que ha tenido muchas dificultades desde el punto de vista logístico, como la tardanza en llegar los materiales.

Reporte del DPS

o que se dispuso para esta isla dentro del plan de reconstrucción preparado por el Gobierno Nacional es que se construirán 1.134 viviendas nuevas y se van a reparar un total de 877, algunas de ellas solo en la cubierta.



De acuerdo con un informe parcial del DPS al 31 de mayo, se han realizado más de 546 reparaciones integrales y se han intervenido 632 cubiertas.



Igualmente destacó que se han iniciado labores para la construcción de más de 100 viviendas. En el informe se lee que “las primeras casas se encuentran en acabados” y que hay 129 viviendas en proceso.



El reporte del DPS da cuenta de que hay 8 casas cuyo estado es “acabados” y se avanza en la rehabilitación de otras 877.



Hay que recordar que al inicio del proyecto fue necesario concertar con los raizales los materiales y el tipo de construcción que se requería para reemplazar las casas destruidas por los vientos y las lluvias.



Pero el asunto es que la reconstrucción de las viviendas no es lo único que ha tenido que afrontar el Gobierno en la isla. Ante el paso del huracán de categoría 5, buena parte de la infraestructura de Providencia fue afectada.



Es así como una de las primeras tareas fue restablecer la producción y el suministro de agua potable, lo cual se ha garantizado desde el 27 de noviembre.



También se realizaron unas obras estructurales de dragado del embalse contratado, así como la repotenciación de la planta de agua dulce.



Además del acueducto, fue necesario recuperar el alcantarillado sanitario de la isla, para lo cual se adquirieron dos equipos de presión-succión, hay dos septiqueras en operación y se instalaron 236 baños.



Así mismo, fue necesario todo el trabajo de recolección de 10.500 toneladas de residuos sólidos. Ese trabajo igualmente fue clave para habilitar las vías que hay en la isla.



Pero también ha habido importantes inversiones en agricultura, en pesca, comercio, ambiente, deporte, educación, inclusión social, transporte, salud, a lo que se debe sumar todo lo relacionado con el transporte y movilización con las Fuerzas Armadas.

Solo a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la inversión ha superado los 373.437 millones de pesos.



La sola asistencia humanitaria de emergencia, cuando se presentó el huracán, requirió de 5.844 millones de pesos. Fueron kits alimentarios, raciones de campaña, kits de aseo, frazadas y carpas, entre otros.



