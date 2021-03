Si personas llegan borrachas a bar, no les venderían licor: 'Vice'

Con el objetivo de prevenir y atender la violencia contra las mujeres en bares, discotecas, gastrobares y otros lugares donde hay expendio del licor, el Gobierno instauró un protocolo que involucra a los propietarios de bares, la ciudadanía y la Policía.



La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez señaló que este protocolo denominado Pregunta por Ángela se deriva a casos como el de Ana María Castro, quien habría sido asesinada luego de estar en un bar.

¿Quiénes pueden activar el protocolo?

El protocolo lo pueden activar las mujeres que manifiestan sentirse agredidas, inseguras o en riesgo en contextos de entretenimiento nocturno o diurno con expendio de bebidas alcohólicas por situaciones de las violencias contra las mujeres, que se manifiestan de forma física, psicológica, sexual y económica, entre otras.



También personas que se encuentren en los lugares de entretenimiento nocturno y

que sospechen que una mujer pueda encontrarse en una situación insegura, por

hechos de acoso sexual y otras formas de violencias en su contra.



También lo podrá activar el personal de los lugares de entretenimiento nocturno que hayan identificado situaciones inseguras hacia una mujer, por hechos de acoso y otras formas de violencias en su contra.



Asimismo, si quien se encuentra en riesgo no es una mujer, también podrá activar el protocolo acorde con los lineamientos previstos.

¿Cómo activar el protocolo?

El Gobierno señala que si alguna persona se acerca al personal del lugar de entretenimiento con expendio de bebidas alcohólicas y pregunta por Ángela, ese es el código y activarán la estrategia. También se activará si directamente el personal del establecimiento identifica la situación.



El paso que sigue es que el personal del establecimiento procederá así:



- Brindará orientación y acompañamiento inicial a la mujer o mujeres que se

encuentren en una situación insegura por hechos de las violencias contra las

mujeres.



Por tanto, el personal del bar le debe preguntar a la persona si tiene a alguien que pueda llamar, si necesita ayuda para que "sienta el acompañamiento necesario".



Tras ello, se debe establecer el contacto con el familiar que la mujer haya determinado y se separa a la mujer de quien presuntamente pueda ser su agresor y se comunica a la línea 155 que asesorará a la mujer. Esta línea estará sobre las mesas de los establecimientos.



Ante la pregunta de cómo una mujer va a dar los datos de contacto de su familiar si llega en avanzado estado de alicoramiento, y esto se lo impide, Ramírez señaló que "en ese momento lo que procederá en el protocolo es decirle a esa persona y a los acompañantes, que brinden un teléfono de una persona responsable, y si los acompañantes están en condiciones darán un teléfono, y si ninguna de las personas está en condiciones lo que uno supondría es que ese sitio no le va a seguir vendiendo licor", sentenció.



"No solamente se trata de vender, sino de vender de forma responsable", agregó y dijo que podría darse hasta una llamada a la Policía porque es un caso de emergencia.



Si la mujer decide dejar el lugar, el paso que sigue es que un familiar busque a la mujer en el bar, y "cuando esté saliendo el establecimiento hay que asegurar que el agresor no vaya a salir persiguiéndola", y el establecimiento podrá pedir a su personal de seguridad que se evite cualquier actuación del agresor contra la mujer, sentenció la funcionaria.



O podrán llamar a un taxi seguro o servicio de transporte privado, de acuerdo con

su preferencia, tomando el dato del conductor y de las placas del vehículo.



En casos de emergencia en donde se vea en peligro la vida o la integridad de

la mujer y la atención se requiera de manera inmediata se debe llamar a la

línea 123 para solicitar asistencia de Policía Nacional.



Si la mujer decide permanecer en el lugar, infórmele que el agresor será retirado del mismo y que mientras este procedimiento se lleva a cabo con apoyo del personal de seguridad, deberá mantenerse en el lugar actual, para garantizar su seguridad. Asimismo, infórmele que cuenta con la posibilidad de llamar a alguna persona de confianza.



Ramírez señaló que la Policía Nacional definirá su protocolo interno, y si es un caso de emergencia la Policía determinará cuál es la mejor manera de atender esa situación.



El Gobierno se inspiró en el caso del condado de Lincolnshire del Reino Unido que inició la campaña “Ask for Angela” con carteles ubicados en los baños de mujeres en restaurantes, bares y discotecas con el propósito de que puedan escapar de una situación de riesgo alertando a los empleados del lugar sin que su acompañante y posible agresor se dé cuenta. El aviso indicaba: “¿Estas en una cita que no está funcionando? ¿Tu cita de Tinder no es quien decía ser en su perfil? ¿Te sientes incómoda? Si vas a la barra y preguntas por ‘Ángela’, el personal del local sabrá que necesitas auxilio. Te ayudará a salir del lugar discretamente, llamará a un taxi o a la policía, según el nivel de peligro”.



Asimismo, el Gobierno instauró el sello seguro para bares, que le garantiza a los clientes la calidad de los licores, servicios y que estarán en un sitio seguro.



Por otra parte, el Gobierno señaló que va a capacitar a propietarios y personal de los establecimientos nocturnos de Bogotá incluidos en el proyecto acerca de la estrategia y pautas de atención para mujeres en situación de vulnerabilidad o riesgo de acoso o violencia física o sexual en esta zona. La capacitación será acompañada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Ministerio de Salud, en coordinación con las autoridades locales.



Asimismo, implementarán una campaña articulada entre las autoridades nacionales y locales, la Federación Colombiana de Municipios, la Asociación de Ciudades Capitales,

los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, con el objeto de fomentar en la comunidad comportamientos de autocuidado por medio del reconocimiento de escenarios de riesgo a su integridad en estos espacios de entretenimiento nocturno o diurno con expendio de bebidas alcohólicas; así como de prevención de cualquier tipo de violencia contra las mujeres y de concientización sobre el respeto a su vida y a su integridad.



En cuanto a las sanciones, si un establecimiento promueve el consumo excesivo de alcohol los mandatarios locales podrán incluso tomar medidas como el cierre temporal o permanente de bares.



No obstante, no hay un límite de venta de alcohol para los clientes.

