Crean mesa para garantizar abastecimiento de comida y medicamentos

El presidente Iván Duque anunció en la tarde del lunes que se había constituido en la Presidencia una mesa de mando unificado para garantizar y hacer seguimiento a toda la cadena de abastecimiento en el país. Esto ante los bloqueos que están dando en diversas zonas del territorio nacional.



Y uno de los funcionarios que está al frente es el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea, quien aseguró que hasta ahora no ha habido desabastecimiento de productos del sector agropecuario.

¿Cómo funciona la mesa?

Tenemos una mesa que funciona 24 por 7 en la que, bajo la coordinación del Departamento Administrativo de la Presidencia, estamos en diferentes ministerios haciendo presencia, como los ministerios de Defensa, Transporte, Minas, Salud, Comercio y Agricultura, para poder tomar acciones rápidas y solucionar problemas de abastecimiento que se presentan, entre ellos, particularmente de alimentos y poder preservar la seguridad alimentaria.



¿Ya hay desabastecimiento de productos en algunos lados?

Digamos que hoy todavía no tenemos una problemática de desabastecimiento, pero si hacemos un llamado, como Ministerio de Agricultura, para que quienes hacen los bloqueos y los vándalos que están haciendo estos bloqueos no interrumpan la cadena de abastecimiento, porque no van a llegar alimentos a los centros poblados y ahí si podríamos tener un problema de abastecimiento y nuestros campesinos van a perder la producción.



Está claro que todavía no hay desabastecimiento...

No, hasta ahora no tenemos desabastecimiento, pero si tendremos que actuar todos los colombianos, y por eso hemos iniciado una campaña #abastecimientoseguro para que la ciudadanía y todos busquemos preservar la seguridad alimentaria y mantener el abastecimiento por la salud y la vida. Unos pocos no pueden ser causantes de desabastecimiento



¿Hay alguna zona del país que les preocupe en estos momentos?

Hoy nos preocupa el departamento del Valle, la ciudad de Cali, porque existen unos bloqueos sistemáticos que no han permitido que se pueda transportar el alimento para las aves ni para los cerdos, ni los alimentos que van para la ciudad de Cali, entonces estamos trabajando con el Ministerio Defensa, el Ejército y la Policía y todas las fuerzas legítimas para que se puedan hacer desbloqueos y puedan fluir los alimentos. Porque alimentos hay, eso es lo triste, alimentos hay, porque los campesinos siguen produciendo. Lo que no podemos permitir es que se interrumpa esa cadena de abastecimiento.



Pero el lío no son sólo los alimentos sino también las vacunas y los medicamentos...

Sí, ese es el otro llamado, el que se hace desde el Ministerio de Salud y es que se permita que se pueda hacer todo el transporte de oxígeno, porque estamos es preservando la vida y la salud de los colombianos. También en el tema de vacunación estamos en el proceso masivo y ha llegado un número importante de vacunas al país y lo que necesitamos es hacer esa aplicación de esas vacunas lo antes posible, porque este es el mes en el que se está acelerando la vacunación.



¿Se ha pensado en puente aéreo para llevar productos médicos a Cali, por ejemplo?

Si, de hecho ya se están haciendo puentes aéreos, se está trabajando por parte de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, en temas de corredores humanitarios. Y lo más importante es que la ciudadanía entienda que este es un tema de salud publica, tanto los temas de las vacunas, como los del oxígeno y los de alimentación.



¿Estamos previendo un incremento en el precio de los productos de la canasta básica?

Yo esperaría que no. Como lo dije anteriormente, hay suficiente producción de alimentos en el país, nuestros campesinos están produciendo y están cosechando, luego no debería haber un encarecimiento de la canasta básica. Lo que necesitamos es la solidaridad de todos para que se pueda movilizar libremente.



En otras palabras, ¿desde esa mesa lo que se está haciendo es articular entre todos los sectores para ver qué se necesita y qué se puede hacer?

Sí, la mesa lo que nos permite es tener una articulación permanente y que cualquier dificultad puede ser solucionada rápidamente. Por eso tienen presencia varios ministerios, por si hay una dificultad de transporte la soluciona el Ministerio de Transporte, si es de seguridad está el Ministerio de Defensa y así sucesivamente.



