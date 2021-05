La respuesta de comité del paro a propuesta del Gobierno para negociar

En la madrugada de este martes el Gobierno Nacional a través del comisionado de Paz, Miguel Ceballos, anunció su decisión de aceptar una mesa de negociación para poner fin a las protestas que ya completan 14 días en varias ciudades del país.

"El Gobierno Nacional, a partir de este momento, está en la plena disposición de adelantar una mesa de negociación con el Comité Nacional del Paro, para avanzar en los temas de la agenda que acordaremos con el acompañamiento de la Iglesia católica y de las Naciones Unidas", informó el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, en un video.



De hecho, este lunes el Gobierno tuvo un primer encuentro con el comité del paro–entre los que había dirigentes sindicales de diversas organizaciones–; sin embargo, no se llegaron a acuerdos.



Una de las primeras condiciones que había puesto el comité del paro era que no había un diálogo sino que debería ser una negociación, lo que en la noche de este lunes el Gobierno Nacional aceptó.



"Esto es algo muy positivo, pero formalmente no nos han informado sobre cómo será esa mesa. Solo sé que esta madrugada publicaron un video", dijo en la mañana de este martes Fabio Arias, fiscal de la CUT.



Sin embargo, el dirigente sindical dijo que si bien se avanzó en uno de los puntos para la negociación, todavía hay otros que se deben resolver antes de sentarse a negociar.



Dijo que es necesario que haya una desmilitarización de las calles y que el Gobierno reconozca que ha habido excesos de la Policía que ya han dejado 47 muertos.



Buen paso

"La negociación es un paso adelante del Gobierno, es un giro interesante", dijo Percy Oyola de la CGT.



El dirigente sindical dijo que el Gobierno le está pidiendo negociar, pero la petición de ellos en el sentido de que haya garantías y que el presidente Duque vaya a Cali a escuchar a los que protestan, "sobre eso no hemos escuchado nada".



Oyola dijo que esto "es indispensable" para proceder con la negociación.



De todas maneras anunció que este jueves habrá un comité nacional del paro, ampliado a los comités departamentales "y en ese momento evacuaremos en que estado está este tema con el Gobierno".



