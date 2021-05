Protestas: Gobierno condiciona negociación a desbloqueo de vías

El Gobierno y el Comité nacional del paro tuvieron una reunión privada en la noche de este jueves en la que los delegados oficiales les plantearon la preocupación que hay por los bloqueos de las carreteras.



"Durante esta sesión el Gobierno ha exigido la garantía de los desbloqueos", dijo el consejero presidencial Emilio Archila, quien lidera el equipo negociador oficial.



En diálogo con EL TIEMPO el consejero dijo que así como son importantes las garantías de quienes protestan, dentro de los derechos de esas personas no están los de bloquear vías.



Por eso señaló que es necesario que en el documento que se suscriba con el Comité del Paro quede explícito que no puede haber bloqueos.



En este momento el Gobierno y el Comité avanzan en la firma de un preacuerdo de garantías para la protesta y la negociación, que plantearon los dirigentes del paro como requisito previo para iniciar una mesa de negociación. Y en esto es que el Gobierno ha dicho que debe quedar claro el compromiso de que no habrá bloqueos.

Algunos miembros del Comité del Paro han insistido en promover de manera exclusiva la figura de los corredores, sin condenar los bloqueos FACEBOOK

Para el Gobierno, dichos bloqueos vulneran, entre otros, los derechos a la movilidad, el trabajo, la alimentación, la salud, el desarrollo económico, social y cultural.



"Dese el 17 de mayo solicitamos al Comité Nacional del Paro que tuviéramos en cuenta este aspecto. El día de hoy hemos insistido que ese componente quede incorporado dentro del texto a ser acordado", señaló el consejero presidencial al leer un comunicado.



"Algunos miembros del Comité del Paro han insistido en promover de manera exclusiva la figura de los corredores, sin condenar los bloqueos. Para el Gobierno Nacional este punto no es negociable", destacó Archila.



De todas maneras, las partes quedaron con el compromiso de reunirse este domingo en aras de ver si es posible avanzar en el proceso de negociación. Para ello el Gobierno deberá avalar los 19 requisitos que expuso el comité del paro, y los representantes de quienes protestan deberán admitir que se incluya que no podrá haber bloqueos de vías.



El comunicado del Gobierno

Bogotá D.C., jueves 27 de mayo de 2021.



*Gobierno exige la garantía de desbloqueos para los colombianos *



El Gobierno Nacional reconoce el avance que se ha realizado en términos de la negociación con el Comité Nacional del Paro. Hemos venido trabajando intensamente en un texto que está siendo juiciosamente revisado por el Gobierno Nacional, con todo el cuidado y responsabilidad que le merece. No hay en ello ninguna intención diferente de acertar.



El país conoce que, rebasando el ejercicio legítimo de los derechos de protesta, manifestación y paro, se han presentado bloqueos en vías que interrumpen de manera grave el abastecimiento en zonas enteras del país. Dichos bloqueos vulneran, entre otros, los derechos a la movilidad, el trabajo, la alimentación, la salud, el desarrollo económico, social y cultural. En suma, los bloqueos afectan de manera negativa a millones de colombianos. Para el Gobierno nacional es perentorio garantizar también los derechos del resto de los colombianos.



Dese el 17 de mayo solicitamos al Comité Nacional del Paro que tuviéramos en cuenta este aspecto. El día de hoy hemos insistido que ese componente quede incorporado dentro del texto a ser acordado. Algunos miembros del Comité del Paro han insistido en promover de manera exclusiva la figura de los corredores humanitarios, sin condenar los bloqueos. Para el Gobierno Nacional este punto no es negociable.



Reafirmamos la voluntad de continuar con el tema tan pronto como el próximo domingo 30 de mayo.

