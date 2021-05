Duque, listo para encuentro con Comité de Paro

El presidente Iván Duque dejó conocer este jueves que está listo para reunirse con el comité del paro a fin de avanzar en un diálogo que permita acabar con las protestas que se están dando en diferentes partes del país.



De esta manera, Duque se anticipa a quienes le han cuestionado que la cita con los sectores que protestan haya quedado definida para el próximo lunes. Al respecto, el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, explicó que la fecha del encuentro no fue fijada por el Gobierno, sino por las mismas organizaciones que convocaron el paro.



“Públicamente los hemos invitado a que aceleremos esta reunión lo más pronto posible”, dijo el ministro, quien agregó que el Gobierno está abierto al diálogo, a escuchar y a llegar a acuerdos.



Por su parte, Miguel Ceballos, vocero de los diálogos iniciados por el presidente Duque, destacó el interés del mandatario de reunirse cuanto antes y dijo que levantar todos los bloqueos a nivel nacional es un imperativo legal y moral. Agregó que el suministro de oxígeno, medicamentos, vacunas y alimentos deben ser garantizados.



“Debe iniciarse la negociación del pliego de emergencia, previo a la desmilitarización de campos y ciudades”, dijo Francisco Maltés, presidente de la CUT.



“Como siempre sucede en las negociaciones, para su inicio se debe precisar el día, el sitio y la hora”, dijo.



Y anoche Ceballos reveló la carta enviada a Maltés en la que se le dice que están dispuestos a reunirse de manera inmediata con los dirigentes del paro en la Casa de Nariño.



Aseguró que la desmilitarización de un país no es posible en ninguna constitución. "Lo que ha expresado el Presidente y el señor ministro de la Defensa es que no hay una militarización, lo que hay es la aplicación de la asistencia militar", dijo.



Los partidos

Mientras tanto, las movidas políticas se han visto. El jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, no ha descartado colaborar para buscarles una solución a los inconvenientes que vive el país, pero, eso sí, ha sido claro que nada que tenga que ver con tramitar una reforma tributaria.



“Ya hay un canal de comunicación”, dijo una fuente. En ese sentido, se está planteando una reunión de Gaviria con Duque. Incluso ayer el expresidente se reunió con el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.

Por los lados de Cambio Radical trascendió que Germán Vargas ha recibido llamadas del expresidente Álvaro Uribe y del ministro del Interior, Daniel Palacios, en busca de que haya contactos entre él y el Gobierno.



Congresistas cercanos a Vargas han dicho que hasta el momento no ha expresado interés por ese diálogo. De todas maneras, el partido tiene previsto nombrar unos voceros para esa charla.



El Centro Democrático propuso que los gobernadores y alcaldes convoquen mesas de diálogo regional, paralelas a la mesa nacional, para tratar de encontrar salidas a la crisis de las protestas ciudadanas que cumplen ocho días en el país.



Entretanto, anoche Duque siguió con sus diálogos. Tuvo encuentro virtual con juntas de acción comunal.



Y en la mañana de hoy tiene previsto reunirse con la coalición de la esperanza, de la que hacen parte, entre otros, Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo.



