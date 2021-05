Cuestionan papel del Defensor del Pueblo en medio de la crisis

Al panorama por el lamentable balance de muertos y heridos –civiles e integrantes de la Fuerza Pública- presentado en el país durante las jornadas de protestas, en las últimas horas se sumó un ingrediente adicional: ¿Dónde estaba el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante las manifestaciones? ¿Qué ha hecho esta entidad, precisamente, encargada de velar por los derechos humanos en el país?

Al respecto, Camargo dijo: “Nuestra labor es de acompañamiento, ser garantes de todos los derechos de los ciudadanos. Hay que proteger el derecho a la protesta social pacifica, independientemente de los hechos de vandalismo. Hay denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad, pero estamos valorándolo”.



Sin embargo, el funcionario recibió cuestionamientos por su ausencia, precisamente, en el que hay graves denuncias de parte de organizaciones defensoras de Derechos Humanos de abuso de autoridad por parte de las fuerzas del Estado contra los civiles.



Las redes sociales, por ejemplo, dan cuenta de videos que este lunes eran objeto de análisis para verificar su autenticidad de modo, tiempo y lugar y en el que se impone la violencia.



Así, por ejemplo, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, informó sobre 20 investigaciones disciplinarias y cinco penales que se adelantan por posibles abusos de integrantes de la institución y recordó que la Procuraduría tiene habilitado el poder preferente para asumir las investigaciones que considere necesarias.



Las críticas contra Camargo han venido de varios sectores. "Han estado muy pendientes de la situación en Colombia la ONU y organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y muchos lamentan que la Defensoría del Pueblo haya brillado por su ausencia", informó en la mañana de este lunes Blu Radio.



“A todas estas... ¿La Defensoría del Pueblo (Defensoría del Pueblo) y el defensor del pueblo (Carlos Camargo) dónde andan? ¿No se supone que constitucionalmente deben velar por los derechos de los colombianos?”, escribió el periodista Juan Pablo Calvás.



Por su parte, hubo también interrogantes sobre el punto donde Camargo debería estar despachando. La W Radio, por ejemplo, conoció que el pasado 28 de abril, segundo día de paro nacional en rechazo a la reforma tributaria, los vehículos oficiales de la Defensoría del Pueblo cruzaron por el peaje de San Pedro que conduce a Anapoima en plenas protestas de los convocares a la movilización.



Frente a los insistentes cuestionamientos de los periodistas de la mesa de La W acerca de dónde estaba Camargo durante el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se realizó para las protestas, el funcionario no fue claro en responder sobre su locación.

“Nosotros estamos desde cualquier lugar de Colombia, atendiendo las ocupaciones”, afirmó Camargo.



Sin embargo, ante la insistencia respondió: “He estado dedicado 24/7 con mis funcionarios, en contacto permanente (y) atendiendo todas las situaciones de lo que sucede en Cali, tiene la mayor importancia para nosotros”.



Sin lograr respuesta sobre su ubicación, los periodistas de La W le volvieron a preguntar y el defensor afirmó: “Estaba monitoreando desde cualquier lugar de Colombia”.



Finalmente, el defensor del Pueblo aseguró que estuvo en Bogotá el jueves (29 de abril) y viernes (30 de abril) y que él no se movilizaba en los carros oficiales que cruzaron el peaje a Anapoima: “El día jueves yo estaba en Bogotá, he estado de manera permanente aquí en este tema”, dijo.



Así mismo, el defensor aseguró que desconoce la agenda de los vehículos oficiales de la Defensoría del Pueblo.



En el ámbito de su función, Camargo dijo: “Las 42 regionales de la Defensoría del Pueblo continúan acompañando las marchas en territorio. Contamos con cerca de 400 funcionarios en terreno, PMU activados y 670 reportes generados por el sistema de georreferenciación. Se ha actuado conforme a la prevención de vulneraciones de DDHH”.



"Durante estos hechos violentos han resultado heridos 159 civiles, tres personas han fallecido en Cali, tres muertes se encuentran en verificación, un deceso ocurrió en Neiva, uno en Bogotá y el capitán Jesús Alberto Solano de la SIJIN falleció en Soacha”, detalló el funcionario.

Damos seguimiento con preocupación desde #28A a situación de #DerechosHumanos en Cali, Cauca, Medellín, Bello, Pasto, Neiva, Barranquilla, Villavicencio y Bogotá. Estamos en contacto con Ministerio Público. Destacamos que mayoría de manifestaciones han sido pacíficas #Colombia 1 — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) May 2, 2021

#ReporteNacional 🇨🇴 Siendo las 12:09 Am del #3Mayo Emitimos el Reporte N° 3

•4.528 Llamados por violaciones a los #DerechosHumanos

•309 Desaparecidos (107 Ya Aparecieron)

•8 Homicidios Reportados (2 Confirmados y 6 en Verificación)

• 823 Personas Heridas (41 Policias) — Human Rights Internacional 🕊 (@HRI_ONG) May 3, 2021

🔴Atención



📝#Comunicado a la opinión pública y a la comunidad internacional por los hechos de violencia física y homicida cometidos por la Policía Nacional de Colombia en el marco de las movilizaciones del #ParoNacional entre el 28 de abril y el 1 de mayo.#ReformaPolicialYa pic.twitter.com/VtxS0UttJa — Temblores ONG 🐘 (@TembloresOng) May 2, 2021

