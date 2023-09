El Departamento de Prosperidad Social (DPS) compartió este martes 26 de septiembre los detalles de cómo funcionará la transferencia monetaria no condicionada que entregará a 30.000 familias con niños y niñas en primera infancia o madres gestantes, de las comunidades wayuu, en La Guajira.

La directora de Transferencia Monetarias de la entidad, Yohanna Cubillos, fue la encargada de profundizar la información que había sido anunciada días atrás por Laura Sarabia, directora general de Prosperidad Social.

Ayuda económica para crisis de familias wayuu

Facebook Twitter Linkedin

Familias wayuu. Foto: Departamento de Prosperidad Social

“Buscamos garantizar a estas familias los recursos para acceder a una canasta básica de alimentos, y mitigar la situación de desnutrición y de hambre en el departamento”, informó Cubillos, en una rueda de prensa convocada este martes.



Según dijo, la transferencia, que será de 500.000 pesos, se realizará después de las elecciones de octubre. El Gobierno invertirá 15.000 millones de pesos en esta iniciativa.



Hasta el momento, hay 27.000 hogares que están identificados, y recibirán el pago en la primera semana de noviembre. Los otros 3.000 hogares serán seleccionados en una búsqueda que Prosperidad Social comenzará la próxima semana en la alta Guajira.



Según informaron del DPS, la entidad construyó una base de información a partir de:



1. Las fuentes de datos certificadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas y los programas que atienden población indígena en Prosperidad Social.



2. La identificación de familias en territorio: Prosperidad Social, el Ministerio del Interior y las autoridades indígenas realizan la recolección de información en territorio, para identificar a la población potencial beneficiaria en el departamento.

Lo que vendrá después

Facebook Twitter Linkedin

Mujeres wayuu. Foto: Departamento de Prosperidad Social

La idea de la ayuda es a largo plazo. Según lo estipulado, las familias que recibirán la transferencia monetaria luego ingresarán a Tránsito a Renta Ciudadana, para recibir la transferencia del programa en diciembre, y, el próximo año, harán parte de Renta Ciudadana, que es el programa ordenado por el Plan Nacional de Desarrollo, conforme explicó Cubillos.



Los hogares que serán beneficiados, según indicaron de la entidad, no estaban en los registros de beneficiarios de Prosperidad Social.



Al ingresar a los programas, la entidad generará para ellos un acompañamiento que les ayudará a adquirir y generar capacidades en su contexto y entorno.



“Toda la intervención respetará sus creencias y sus costumbres, y permitirá superar la situación de hambre y desnutrición”, agregó Cubillos.



"No en todas las comunidades hay capacidades de llegar a los puntos de pago. Unas zonas requerirán cajas especiales; otras, medidas de pago particular, que debemos diseñar con cuidado”, dijo Cubillos.



Esta transferencia es específicamente para las comunidades wayuu que están en el departamento, porque depende del decreto de emergencia para La Guajira.

Más noticias

EL TIEMPO