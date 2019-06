Reforma de la justicia no solo sería por vía constitucional

Una reforma de la justicia no solo pasa por una enmienda a la Constitución, sino que puede hacerse a través de leyes, decretos o simples decisiones ejecutivas.



Esta fue una de las principales conclusiones del foro ‘Una justicia sólida en Colombia’, organizado este viernes por EL TIEMPO Casa Editorial, la Universidad del Rosario y la Fundación Hanns Seidel en Bogotá.

La ministra de Justicia, Margarita Cabello, en su primera intervención pública tras su posesión en el cargo, el martes, manifestó que, “a veces”, las reformas de la justicia pueden ser “de carácter amplio”, afectando la Constitución, pero que también “podrían ser afectando las leyes estatutarias” u “ordinarias, e, incluso, por qué no, con decretos presidenciales”.



“No podemos pensar que vamos a hacer una gran reforma de la justicia para meter todo en un cambio constitucional”, afirmó la funcionaria.



Su tesis fue compartida por la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz. “Hay muchas posibilidades de hacer más sólida la justicia sin que necesariamente sea un asunto de reforma constitucional o de reforma legal. Hay muchas decisiones de política pública que impactan la justicia y generan seguramente mucha más cercanía con el ciudadano”, afirmó Ortiz.



En la instalación del evento, el director de EL TIEMPO, Roberto Pombo, se preguntó si la justicia “requiere reformarse permanentemente y lo estamos haciendo, o si estamos aplazando” las reformas necesarias, mientras que el rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheyne, entre otros interrogantes planteó cómo “articular” la justicia ordinaria con la de la paz.



Precisamente sobre esto, el exviceministro de Justicia, Rafael Nieto, dijo –en otro panel– que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene fallas de legitimidad de origen luego de la derrota del plebiscito por la paz, en octubre de 2016.



Rodrigo Uprimny, investigador y exdirector de Dejusticia, ripostó esto y señaló que, finalmente, el acuerdo fue revisado por la Corte Constitucional y fue refrendado por el Congreso, que es el órgano que representa a la ciudadanía.



Sobre la articulación entre estas 2 jurisdicciones, el exministro de Justicia Yesid Reyes afirmó que en varias partes de los procesos, el vínculo está “bastante bien regulado” y que la JEP “depende de la jurisdicción ordinaria para su trabajo”.



Los también exministros de Justicia Juan Carlos Esguerra y Carlos Medellín expusieron a manera de análisis sus puntos de vista sobre por qué no ha sido posible realizar una reforma integral de la justicia.



Para Esguerra, a varios sectores del país les ha faltado “grandeza”, y Medellín afirmó que una de las razones es que estas reformas, “por el camino, se van volviendo políticas” y, por esa razón, imposibles.

Reforma, en el Congreso

Diferentes sectores del Congreso, donde se han tramitado sin éxito al menos tres reformas de la justicia en los últimos años, hablaron de los puntos que deberían estar en ella.



Paloma Valencia, uribista, pidió corregir muchos "desaciertos" que dejó el acuerdo de La Habana, que llamó “impunidad” y urgió un acuerdo para ello.



Luis Fernando Velasco, liberal, sugirió que primero, la reforma de la justicia debe ocuparse de los asuntos del ciudadano de a pie.



Para Gabriel Santos, representante del Centro Democrático, este Congreso no va a hacer una gran reforma de la justicia.



Y la senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, aseguró que el gran problema de la justicia no es la JEP, sino que el ciudadano no se pueda pensionar, que no se sienta seguro o que no lo atiendan en un hospital.



