El paro nacional de 2021 no solo cambió la perspectiva sobre el futuro de los jóvenes que tenían el país y el Estado. Organizaciones sin ánimo de lucro como ProPacífico cambiaron su metodología para ayudarlos, luego de que ellos denunciaron falta de oportunidades.



A propósito de este cambio en el paradigma, María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, le contó a EL TIEMPO en qué consiste el programa Compromiso Valle, que surgió para buscar solución a las exigencias de la juventud y, desde su experiencia, se refirió a la propuesta del presidente Gustavo Petro que pretende financiar a 100.000 jóvenes para que sean gestores de paz.



A la izquierda, María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico. Foto: ProPacífico

Además, compartió su postura frente a la promesa hecha por el mandatario de liberar, antes de Nochebuena, a personas detenidas durante las manifestaciones.

¿Qué se habló con los jóvenes que salieron a protestar?



Esa es la primera reflexión que yo hago. Muchas personas hablan de la Primera Línea como si fuera un concepto blanco o negro. No solo hubo Primera Línea, esta no es un concepto. Los mismo jóvenes con los que trabajamos desde hace 18 meses reconocen que ni todos los de la Primera Línea son buenos ni todos son malos.

¿En qué términos se dieron esas conversaciones?

Fue una conversación entre seres humanos. Hablaron sobre los problemas de los seres humanos. Se humanizaron a los de la Primera Línea y a los empresarios. También a todas las personas, sin importar el estrato.



¿Cómo ha trabajado ProPacífico para brindarles oportunidades a los jóvenes?

Precisamente el lunes graduamos a casi 200 jóvenes de la Primera Línea en programas de liderazgo en el Icesi, que es una de las mejores universidades de Cali. Eso sirve para darse cuenta de la evolución. Ellos decían: “Nuestras vías han estado bloqueadas siempre”. Esto no es solamente un tema de solucionar un problema de ingresos de hoy. Nosotros hemos trabajado con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y muchos de estos jóvenes que nosotros hemos apoyado, que son poco menos de 7.000, han recibido 500.000 pesos mensuales desde el Gobierno anterior. Empezamos en noviembre de 2021 y el programa se acabó el 15 de diciembre.

¿Está de acuerdo con la propuesta del presidente Petro de apoyar a 100.000 jóvenes mensualmente con un millón de pesos para que sean gestores de paz?



No estoy ni en contra ni a favor. Me parece que necesitamos muchos más detalles de qué va a pasar con el programa. En general, nuestros mensajes, después de 18 meses de una implementación efectiva de un programa similar, son dos. Primero, sí a la entrega de recursos, pero condicionados. No como subsidio ni como un trabajo. Una beca condicionada para que ellos puedan seguir formándose y puedan vivir sin el programa del Estado y sin el millón de pesos.

De hecho, el presidente aseguró que, a cambio del dinero, los jóvenes tendrían que estudiar...

Sería algo muy bueno. Es justo lo que nosotros estamos haciendo. Eso sí, esa educación tiene que ser pertinente. No podemos poner a los jóvenes a estudiar cualquier tema que no se necesite en el mercado laboral porque volvemos a caer en el mismo problema. Además, se necesita de la vinculación del sector empresarial en esta medida. Hay una parte de esos empleos de los jóvenes que puede absorber el Estado, eso está bien. Pero digamos las verdades: la gran parte del empleo lo provee el sector privado. Se requiere una articulación muy importante. Nuestra clave del éxito ha sido tener empresarios comprometidos con la empleabilidad de estos jóvenes.

¿Coincide con el presidente en que este tipo de iniciativas sirven para arrebatarles los jóvenes a la mafia?



Totalmente. Es muy importante darse una pasada por estos territorios y conversar con estos jóvenes. Por eso yo hacía tanta referencia a que a la Primera Línea no hay que categorizarla de una sola manera porque hay demasiados matices. Estos jóvenes han crecido en entornos de mucha violencia, son muy vulnerables. A muchos de ellos les han matado familiares. Al final, muchos de ellos se salen del colegio porque tienen que trabajar para ayudarles a sus madres y a sus hermanitos. Ahí es donde está el problema. Estamos arrebatándoles los jóvenes a las organizaciones de microtráfico. Muchos de ellos todavía no están en la estructura de la pandilla, pero están cerca de que los agarren.



Integrantes de Compromiso Valle, de ProPacífico Foto: ProPacífico.

¿Ha tenido acercamientos con el Gobierno?



Estamos cerrando con el DPS el programa existente y obviamente hemos dado todas nuestras opiniones y buenas prácticas frente a varios miembros del alto gobierno. Nuestra idea es que Colombia se beneficie de esta buena experiencia. En lo bueno y en lo malo, ya la hemos piloteado. El país no se puede perder de este piloto que inició con una experiencia anterior del exalcalde Maurice Armitage con gestores de paz. Esta es la evolución de ese programa.

¿Cuál es su postura frente a la propuesta de liberar a jóvenes detenidos en las protestas?



No tengo mucho que opinar. El presidente, en cuanto a sus facultades, sabrá qué puede hacer con los jóvenes capturados. Nos rigen, como a todos los colombianos, las decisiones de las altas cortes y de la Fiscalía. Tenemos que ver cómo, trabajando de la mano y sin ideologías, nos sentamos a trabajar por esos jóvenes. No los que infiltraron una protesta, sino los que están reclamando con el corazón y con el alma una oportunidad diferente para ellos y sus territorios.



