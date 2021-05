Duque no emitirá su programa de tv este jueves ni viernes

La Presidencia anunció que ni el jueves ni el viernes (6 y 7 de mayo) se transmitirá el programa del presidente Iván Duque 'Prevención y Acción', que se emite de 6:00 p. m. a 7:00 p. m. y se enfoca en darle a conocer a los colombianos las medidas en torno a la pandemia del coronavirus.



Con esto, se completarían cuatro días consecutivos en los que no se transmite el espacio informativo del mandatario por asuntos de agenda laboral.



Esto se debe a que en medio de la tensión que se vive en el país por las manifestaciones que ya dejan al menos 24 muertos, según las cifras de la Defensoría del Pueblo, el mandatario convocó a un amplio diálogo social con todos los sectores para escuchar sus peticiones.



Incluso el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró que el Gobierno les pidió a los dirigentes del paro anticipar el encuentro para este jueves, el cual está previsto para el lunes 10 de mayo.



En cuanto al programa aún no se conoce si se volverá a emitir el próximo lunes, no obstante se abre la incógnita de si se acabará.



Hay que señalar que en el país ha habido polémica por este espacio informativo del Presidente, pues algunos señalan que allí no hay espacio al diálogo.



