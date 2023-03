No cesa la polémica por el nombramiento de Moisés Ninco Daza como embajador en México. Desde un inicio, varios sectores hicieron reparos porque el hombre no posee ningún título universitario ni experiencia diplomática.



Por eso, desde el pasado 15 de febrero la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra varios funcionarios para establecer quiénes fueron los servidores que participaron en el nombramiento de Ninco Daza "sin los requisitos que exige la ley".



Un mes más tarde, la Procuraduría informó que encontró que el nombramiento del embajador en México se realizó por "la compensación de requisitos que avaló la comisión de evaluación de méritos" creada por el Decreto 750 de 2005.



Dicha comisión está conformada por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luna Tapia; el director del DAFP, César Augusto Manrique Soacha, y la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya Castaño.



Moisés Ninco (der.) durante su nombramiento como embajador en la Casa de Nariño. Foto: @MoisesAlvaro_

Debido a que uno de los integrantes de la comisión evaluadora tiene la calidad de ministro (Arturo Luna Tapia), la indagación fue remitida por competencia a la Sala Disciplinaria de Instrucción, a quien le corresponderá determinar si abre investigación contra el funcionario y el director del DAFP, César Augusto Manrique Soacha.



La Sala Disciplinaria de Instrucción podría investigar a ambos funcionarios por autorizar que Ninco Daza compensara con su experiencia la falta de requisitos para ocupar el cargo de embajador, compensación que, de acuerdo con el Decreto 770 de 2005, debe tener como fundamento una “experiencia sobresaliente en el desempeño de una disciplina, ocupación, arte u oficio”.



En cuanto a la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya Castaño, el Ministerio Público aclaró que esta se apartó del concepto de los otros miembros de la comisión.



"Manifestó que no encontraba suficiente mérito en los estudios universitarios no terminados de Ninco Daza. Y sobre su experiencia laboral, expresó que no era la indicada para el papel fundamental que asumiría, si se tiene en cuenta la responsabilidad con México y la importancia como aliado comercial, político, económico y cultural, entre otros", dijo la Procuraduría en su comunicado.

