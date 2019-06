Procuraduría evalúa solicitud de Duque de suspender a Santrich

Ante la inminente posesión de Jesús Santrich como representante a la Cámara, el presidente Iván Duque pidió a la Procuraduría, desde Argentina, que si el ex-Farc asume sus funciones lo suspenda.

Duque hizo la petición luego de conocer que la Comisión de Acreditación de la Cámara avaló este lunes la documentación para la posesión del exguerrillero.



“A mí me parece que ese video comprueba que alias Jesús Santrich es un mafioso, como lo hemos venido diciendo desde hace muchos días (...). Cómo puede un país aceptar que se posesione alguien que tiene una acusación con esos testimonios tan claros de participación en narcotráfico. Eso, como mínimo, amerita una suspensión de la Procuraduría”, aseguró Duque desde Buenos Aires, donde realizó una visita oficial.



Santrich, quien es señalado por la Fiscalía y las autoridades de Washington de conspirar para enviar droga a Estados Unidos y estuvo encarcelado 13 meses con la expectativa de ser extraditado, hoy está en libertad, después de que la Corte Suprema de Justicia aseguró, que por ser un aforado, es ese tribunal el responsable de juzgarlo.



Aunque el miembro del partido Farc viajó a una región del Caribe la semana pasada y no se sabe su paradero exacto, fuentes de la Cámara de Representantes dijeron que su posesión en la curul podría ocurrir este martes.



De hecho, Benedicto de Jesús González, quien ocupaba la curul de Santrich, ya cesó sus actividades como congresista.



Sin embargo, la Procuraduría evalúa la solicitud del Presidente, pues no es claro si puede iniciar un proceso disciplinario contra el exguerrillero, ya que el Ministerio Público se encarga de investigar a funcionarios el Estado, y las presuntas faltas disciplinarias de Santrich habrían ocurrido siendo un particular.



La decisión de la Corte Suprema de Justicia de declararse como el tribunal encargado de juzgar al ex-Farc se basó en un fallo del Consejo de Estado que le conservó la investidura.



Que un congresista esté posesionado y que alguien tenga investidura son conceptos diferentes.



En el caso de Jesús Santrich, si bien no se posesionó como congresista el 20 de julio del 2018, el Consejo de Estado, en un fallo de mayo de este año, le conservó la investidura. Este tribunal aseguró que el fuero se obtiene desde que el Consejo Nacional Electoral lo reconoce como congresista y no desde que se posesiona.



REDACCIÓN POLÍTICA Y JUSTICIA

EL TIEMPO @PoliticaET @PazyJusticiaET