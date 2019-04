El CNE estudiará este miércoles la publicidad de precandidatos

El procurador general, Fernando Carrillo, pidió a las autoridades de siete municipios del país, incluida Bogotá, que inicien el desmonte de la publicidad exterior de quienes participan en encuestas y consultas para ser candidatos en las elecciones regionales de este año.



El funcionario recordó que los comicios son el próximo 27 de octubre y que, por ende, la campaña debe empezar tres meses antes, como lo establece el Consejo Nacional Electoral (CNE), es decir, el 27 de julio.

“Les hemos requerido a las autoridades de Bogotá, Soacha (Cundinamarca), Villavicencio (Meta), Copacabana (Antioquia), Medellín, Riohacha (La Guajira) y Tunja (Boyacá) que vigilen y desmonten cualquier publicidad exterior anticipada”, señaló Carrillo.

“Estamos atentos a la respuesta del CNE sobre regulación de campañas que se han anticipado sin fundamento legal frente a consultas o encuestas, en las cuales no debe haber publicidad exterior, para garantizar el equilibrio”, puntualizó el Procurador.



Al respecto, Pedro Felipe Gutiérrez, vicepresidente del CNE, afirmó que la sala plena de este organismo se reunirá este miércoles para estudiar el tema, pues no hay claridad acerca de lo que ocurre cuando aunque exista inscripción de la consulta ante el CNE, no hay inscripción de los candidatos que participarán en ella.



“Legalmente, la figura de precandidatura no existe. Por eso diría que si no hay una formalización de la inscripción del candidato, este no podría difundir propaganda”, señaló Gutiérrez.



El Procurador también anunció la expedición de una directiva sobre reglas de no participación de servidores públicos en campañas electorales y anunció que comisionó a los procuradores territoriales y a los personeros para que visiten entidades, revisen contratos, órdenes de prestación de servicios y hagan cumplir las normas sobre prohibición de participación en política.



MARÍA CAMILA BERNAL

EL TIEMPO