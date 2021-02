Primera vacuna contra el covid se aplicará mañana sobre las 11:00 a.m.

En Sincelejo, la capital de Sucre, será vacunada este miércoles la primera persona contra el covid-19 en el territorio nacional. Será el inició del proceso de inmunización emprendido por el Gobierno Nacional y que se encamina a vacunar unos 35 millones de colombianos en los próximos meses.



Héctor Olimpo Espinosa, gobernador de Sucre, explicó por qué fue escogido su departamento para iniciar el proceso de vacunación y dónde se pondrá la primera.



¿Por que comienza en Sucre la vacunación?

Yo creo que es un reconocimiento al trabajo que hemos hecho. Nosotros nos hemos esmerado por trabajar unidos, por ir de la mano con el Gobierno Nacional y en ese trabajo hemos logrado mitigar en un 84% de los efectos de la pandemia. Hemos ampliado la capacidad hospitalaria del departamento, hemos logrado que las 10 EPS que están acá trabajen unidas, que todos actores de salud del departamento estén cumpliendo su labor. Además hemos hecho pedagogía muy fuerte con la gente.

¿Por qué escogen a Sincelejo como la primera ruta de vacunación? yo creo que hay un nivel de confianza en que tenemos el personal médico, la capacidad logística, la red de frío y la disciplina para que esto salga bien.



¿Dónde se efectuará la primera vacunación en Sincelejo?

En el Hospital Universitario de Sincelejo hay una enfermera de 47 años, especialista en unidad de cuidados intensivos, que lleva 18 años trabajando, y va a ser la primera persona en vacunarse en Colombia. Verónica Machado se llama.



Verónica Machado será la primera persona en ser vacunada en Colombia. Foto: Presidencia



¿Cuántas personas aspiran a vacunar en Sucre?

Nosotros vamos a vacunar 631.000 personas, aunque en esta primera etapa serán 41.000, que serán inmunizadas periódicamente. Las primeras serán 600 personas.

Primero será el primer nivel de atención hospitalaria, es decir los médicos, las enfermeras. Las que están en el primer frente de batalla son más o menos 4.000 personas en el departamento. Eso significa que las primeras 600 vacunas serán para el personal médico.



¿A Sucre le llegan las vacunas este martes o mañana?

Desde ayer lunes tenemos el primer ultra congelador aquí. Esperamos que hoy lleguen las primeras vacunas y el miércoles estaremos poniendo las primeras.



¿Este miércoles a qué hora calcula que se ponga la primera vacuna en el país?

Más o menos sobre las 11 de la mañana.



¿Y usted va a estar en ese primer lote de vacunación?

No me dan permiso porque yo no estoy dentro de las priorizados



¿Paralelo a la vacunación hay alguna otra campaña relacionada con el covid?

Iniciamos una campaña que se llama 'Si le pongo el brazo', para generarle la confianza la gente con la vacuna, para decirle que es una vacuna segura



