En la tarde de este domingo se presentó una jornada de protestas, organizada por la primera línea, en el portal de Las Américas. Los manifestantes pedían la liberación de los miembros del grupo que fueron capturados durante la jornada del paro nacional de 2021.



En medio de la manifestación, un grupo de jóvenes atacó el vehículo del director de la Policía de Bogotá, General Carlos Fernando Triana, quien se encontraba en el portal. Aunque los uniformados capturaron a los presuntos responsables, fueron liberados.

Según información preliminar, Gustavo García, el viceministro del Interior, medió para liberarlos, pero él en video aseguró que fue la Policía la que se dio cuenta que no habían cometido delitos, razón por la cual fueron liberados.



Frente al tema, García reiteró que no tuvo ninguna relación con la liberación de los presuntos integrantes de la primera línea: "No di ninguna orden para que fueron liberados porque la Policía verificó que no habían los elementos para privarlos de la libertad", aseguró en entrevista con 'Caracol Radio'.

