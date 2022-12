El Gobierno Nacional firmó el decreto que dejará en libertad a los jóvenes que fueron detenidos durante las protestas del paro nacional del 2021, según informó Noticias Caracol.



Estas personas, como lo manifestó el presidente Gustavo Petro, serán designadas como gestores de paz, con tareas para la reconciliación y en actividades que serán observadas por el comisionado de paz, Danilo Rueda. Este mismo medio señaló que serían liberados 230 personas.



El ministro del Interior, Alfonso Prada, ya había adelantado en qué consiste y cómo se pondrá en marcha la propuesta del Gobierno para nombrar como gestores de paz a las personas detenidas por presuntos delitos cometidos en la protesta social del año pasado.



Prada dijo que “no será un perdón judicial, indulto o amnistía”, y resaltó que quienes se vean beneficiados por esto “quedarán vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que definan los jueces en sentencia. Por lo tanto, los procesos no se suspenden”.



Además, anunció que se crearía una comisión de alto nivel para estudiar las condiciones de cada persona y asesorará al presidente en la utilización de la facultad para nombrar gestores.



De otro lado, en entrevista con EL TIEMPO, el magistrado Aroldo Quiroz Monsalvo, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que “todavía no hay mucha claridad sobre cuáles serán las funciones de estos gestores ni sobre el procedimiento para su liberación, claridades que son necesarias porque esta figura de los gestores de paz tiene unos fines específicos y no puede terminar desnaturalizada. Quiero resaltar que lo más importante es que sean los jueces y fiscales quienes tengan la última palabra”.



EL TIEMPO