Primer cara a cara entre Duque y líderes que convocaron el paro

En la mañana de este martes se cumplirá el primer cara a cara entre el presidente Iván Duque y los líderes del paro, que con las masivas y continuas marchas en la calle provocaron un drástico giro en la agenda de la política gubernamental.

La cita es a las 7 a. m. en la Casa de Nariño. Allí llegarán los voceros del Comando Nacional Unitario, conformado por las centrales CUT, CTC, CGT y CPC, y otras organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, indígenas, ecológicas y ambientalistas.



Entre los anfitriones estarán, además del mandatario, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y las ministras de Trabajo y Educación, Alicia Arango y María Victoria Angulo, respectivamente.



“Este es el inicio de la gran conversación nacional”, dijo este lunes la ministra Arango, para quien este es un gesto que va en línea con el carácter del Presidente y su estilo de mandato. “Nosotros, como Gobierno, estamos dispuestos a escuchar y a dialogar”.



¿Por qué se adelantó este crucial encuentro que no estaba previsto en la agenda del mandatario? Después de la reunión de la comisión de concertación, en la que estuvo el Presidente, –dijo la ministra– se decidió hacer un primer encuentro con los convocantes del paro, y “después llegarán otros sectores a reunirse también para expresar cualquier otra inquietud sobre el cambio que ellos quieren que se haga en Colombia”.



(Le puede interesar: Presidente Duque se reunirá este martes con representantes del paro)

Un lunes intenso

Desde el inicio del paro nacional, que este lunes completó cinco días, el presidente Duque ha tenido que moverse con rapidez para hacerle frente a esta inédita situación de conflictividad social.



Aunque en un principio anunció que la conversación nacional iba a comenzar el 27 de noviembre, el mandatario adelantó el inicio de este diálogo con los diferentes sectores sociales y políticos. De hecho, el domingo se reunión con los alcaldes y gobernadores electos y les planteó los seis ejes de su estrategia. Y en la tarde de este lunes lideró la Mesa Nacional de Concertación Laboral, alta instancia tripartita en la que, además del Ejecutivo, están representantes de los empresarios y los trabajadores.



La sesión, que estaba prevista desde antes de las protestas sociales y que, por fuerza de los nuevos sucesos, tuvo que abordar primero el reclamo que las centrales obreras han condensado en un pliego bautizado coloquialmente como el ‘paquetazo’. “Asistió en pleno la comisión tripartita”, confirmó Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, al término de un encuentro que duró cuatros horas.



Entre tanto, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, contó que en la cita se impuso la franqueza: “Las centrales obreras expusieron sus argumentos y se mantienen en su posición de rechazar medidas que, posteriormente, el presidente Duque desvirtuó totalmente”.



Fueron más de ocho puntos abordados en profundidad por las partes. En esta oportunidad acudieron todos: por los gremios, la SAC (agricultura), la Andi (industriales), Acopi (micro y pequeñas empresas), Fenalco (comerciantes) y Asobancaria (sector financiero). Por parte del Gobierno estuvieron los ministros de Trabajo, Industria e Agricultura, y los directores de Planeación y del Dane.



En su intervención, el mandatario recalcó que no hay reforma pensional ni laboral redactada aún, que no se va a subir la edad para pensionarse ni a bajar el salario a los jóvenes y dijo que la holding no es para destruir empleos.



En sus intervenciones, del encuentro que arrancó a las 2 p. m., los sindicatos reiteraron, en varias ocasiones su absoluto rechazo a los actos de violencia que se han presentado en los últimos días.



Tras este primer tramo del encuentro, Duque se retiró del lugar y la comisión tripartita continuó su reunión habitual. ¿Por qué se retiró Duque? “El presidente está cumpliendo toda su agenda de trabajo”, dijo una fuente de la Casa de Nariño.

Las centrales obreras expusieron sus argumentos y se mantienen en su posición de rechazar medidas que, posteriormente, el presidente Duque desvirtuó FACEBOOK

TWITTER

Así es. En paralelo a la atención de este nuevo foco de interés nacional, el Presidente continuó trabajando con su equipo en sus actividades previamente planificadas a las marchas. ¿Por qué? Diego Molano Aponte, director del Departamento Administrativo de la Presidencia y articulador de la conversación, lo explica: “El Gobierno no se va a paralizar, es un gobierno actuante, que tiene un Plan de Desarrollo, que tiene unos programas, unas prioridades”, dijo.



Sobre la participación de otros sectores, como los partidos políticos, Molano afirmó que estos “estarán convocados, pero principalmente los ciudadanos van a ser convocados. Van a estar convocados los sectores sociales, los estudiantes, los campesinos, los afrocolombianos, en todas las regiones”.

¿Y los políticos?

El presidente del Congreso, Lidio García, por ejemplo, reclamó que “el diálogo nacional debe incluir a los partidos políticos. El momento llama a la unión del país, sin distingos ni exclusiones. En el Congreso de la República está representado todo el país, especialmente sus regiones. Un diálogo nacional que propugne por la unión y la solución de nuestra crisis social debe incluir a todas las fuerzas políticas”.



En la mañana, durante la jornada de inducción de los próximos mandatarios locales y regionales, organizada por la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), Duque señaló que “entre nosotros puede que haya diferencias políticas, pero no hay diferencias cuando queremos producir los mejores resultados a la ciudadanía, que anhela nuestra respuesta”.



La invitación del mandatario es crear una “sinergia” entre el Gobierno Nacional y los alcaldes y gobernadores electos, que permita alcanzar rápidos y sólidos resultados en educación, salud y empleo, entre otros.



“Hoy, Colombia lo que más necesita es nuestra sinergia”, recalcó, y enfatizó que “el primer gran paso que Colombia espera es que, entre nosotros, el Gobierno Nacional y los nuevos alcaldes y gobernadores, mostremos que nos une el progreso de nuestra gente, el progreso de nuestros ciudadanos”, dijo.



Precisamente, Duque señaló que entre los desafíos que enfrenta el país hay que poner la lupa en la educación. Miembros de este sector –estudiantes y profesores, especialmente– han sido protagonistas de las marchas y cacerolazos para exigir más recursos.Así han sido las primeras horas de una conversación nacional que, según el Presidente, irá hasta el próximo mes de marzo.

Primeras decisiones se darían en el empleo local

Decisiones inmediatas en cuestión de empleo local, sin esperar a reformas que tengan que tramitarse por el Congreso, serían los primeros avances concretos de la conversación nacional que está desarrollando el presidente Iván Duque con diferentes sectores sociales.



Así lo dijo este lunes el coordinador de la conversación nacional, Diego Molano, quien afirmó que la fecha del 15 de marzo busca realizar un “ejercicio de diseño de políticas, de iniciativas legislativas que solucionen algunos problemas de largo plazo”.



“En la conversación con los alcaldes elegidos (el pasado domingo) surgían temas fundamentales sobre los cuales el Gobierno no tiene que esperar a marzo 15”, afirmó Molano en W Radio, y agregó que uno de ellos fue el del “empleo local”.



Sobre este apartado, el funcionario señaló que desde el mismo domingo “el Presidente nos puso a trabajar en el tema y a ver la manera como, en los programas existentes, podemos salir con una medida en ese proceso” de diálogo.



La decisión oficial de avanzar en soluciones en empleo local sin esperar a tramitar reformas en el Congreso parece ser una respuesta inmediata a una parte de los reclamos sociales que han surgido en las movilizaciones de los últimos días.



Adicionalmente, aliviaría otro escollo que el Gobierno no ha podido superar de manera favorable y es la falta de apoyo mayoritario en el Capitolio, lo cual se ha visto reflejado, entre otros temas, en el lento avance de los proyectos anticorrupción.



Sobre este asunto, Molano afirmó que, en todo caso, los sectores políticos también jugarán un papel fundamental en el avance de esta conversación nacional y que los partidos “harán parte de esta discusión”.



“En esta conversación, el Centro Democrático (el partido de gobierno) tendrá una participación amplia”, afirmó.



Este lunes, el presidente del Congreso, Lidio García, le hizo un llamado a Duque para que vincule a los partidos políticos a este proceso de diálogo y lamentó que algunos líderes políticos se hayan “aprovechado” de las movilizaciones de los últimos días.



“El reclamo de la gente, de cierta forma, es justo. La gente quiere un gobierno más jugado con lo social, y pienso que esta administración está empezando y ojalá le demos la oportunidad”, le dijo García a EL TIEMPO.

Armando Neira

Editor Político de EL TIEMPO@armandoneira