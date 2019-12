Las dos peticiones que frenaron diálogo de Gobierno y comité del paro

El primer encuentro entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro terminó sin avances. No hubo ningún acuerdo entre las partes para definir una hoja de ruta que permita ponerle fin a las movilizaciones que ya dejan pérdidas que superan el billón de pesos.



Esta primera reunión fue catalogada como exploratoria y tenía como fin definir el mecanismo de diálogo, quiénes participarían y el orden de los asuntos a abordar.

Diego Molano, el coordinador de la conversación nacional del Gobierno, calificó los resultados del encuentro como “regulares”, pues, en su opinión, las peticiones de la Mesa no se pueden aceptar.



Explicó que el Comité pidió que en las movilizaciones de mañana no haya presencia del Esmad y que se les diera un espacio en la televisión nacional para expresar sus puntos de vista sobre el paro.



“Las dos cosas que piden son imposibles. El Esmad está es para dar las garantías a las personas y la ley de la oposición es la que determina cuándo tienen derecho a un espacio en la televisión”, dijo Molano.



“Ellos insisten que la mesa con ellos debe ser independiente y exclusiva, que no podemos meter a otros sectores y nosotros lo que queremos en un diálogo amplio, con todos los sectores”, agregó el vocero del Gobierno.

Percy Oyola, vicepresidente de la CGT, afirmó que fue una reunión de exploración de inicios de la negociación, que no tuvo avances.



Dijo, además, que el Gobierno insiste en que los diálogos se tienen que dar alrededor del plan de desarrollo y del programa de Gobierno y no sobre el pliego de los 13 puntos que ellos presentaron.



“Nosotros creemos que esté dialogo entre gobierno y comité debe ser directo para construir acuerdos, no una mesa paralela con otros sectores”, aseveró Oyola.



El jefe sindical también afirmó que la petición del espacio en la televisión es para responderle al presidente Iván Duque porque el mandatario ha salido a través de este medio a exponer sus puntos de vista sobre el paro.



Y explicó que la no presencia del Esmad en las movilizaciones de este miércoles tienen como objetivo enviar que haya enfrentamientos.



De todas maneras las partes acordaron que el próximo jueves se reencontrarán a las 2 de la tarde en procura de lograr un acuerdo que permite iniciar el diálogo.



POLÍTICA