Prevención y Acción ¿programa sobre el covid o sobre el gobierno?

Desde el pasado 24 de marzo el presidente Iván Duque, con muy contadas excepciones, todos los días presenta su programa televisivo Prevención y Acción, un espacio informativo que surgió como herramienta directa para mantener informados a los colombianos alrededor de la pandemia del covid-19.



Entre las 6 y las 7 de la noche, los colombianos pueden ver por todos los canales nacionales y regionales que se enlazan el programa. Y los fines de semana se reduce a media hora.

El propio jefe de Estado ha dicho que es un espacio informativo que se dedica a hacer pedagogía ciudadana y a informar sobre lo que ocurre con la pandemia. Duque ha sido insistente en que se creó para dar información veraz, explicar las medidas del Gobierno en torno al coranavirus.



Por eso en ese espacio televisivo han participado ministros, presidentes de otros países, epidemiólogos, infectólogos, médicos, alcaldes, gobernadores, empresarios y personas del común que han padecido el virus.



Pero en los últimos días el programa ha tenido unos cambios en su propuesta, que se centran especialmente en el hecho de que no todos los invitados tienen que ver necesariamente con la pandemia.



El formato también se utiliza para que el Presidente actualice a los colombianos sobre algunas de sus actividades realizadas durante el día o entregue información de la marcha del país.



Su agenda de gobierno se está incluyendo en el programa.



Por ejemplo, este lunes, el jefe de Estado le hizo una entrevista al comandante del Ejército, el general Luis Fernando Navarro, sobre la muerte en Chocó, alias ‘Uriel’, uno de los líderes más mediáticos del Eln.



Y este martes también aprovechó el espacio para contar sobre el lanzamiento del proyecto anticorrupción que el Gobierno Nacional radicó en el Congreso. Invitó a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para que hablara de la iniciativa.



Por eso, además de las cifras diarias sobre número de infectados, de muertos y de recuperados, los colombianos que ven el programa igualmente se enteran de los pormenores de la actividad del jefe Estado, de su gestión de Gobierno.



La semana pasada cuando estuvo en Manizales en la Cumbre de gobernadores, parte de sus invitados a Prevención y Acción fueron precisamente mandatarios seccionales. Es más, el programa se originó desde la capital de Caldas.



Y en otras ocasiones se muestra un video sobre la actividad y él informa a los televidentes sobre lo que hizo, sobre la gestión realizada y sobre la inversión ejecutada.



Es por eso que el analista en televisión Germán Yances asegura que ahora Prevenciòn y acción “más que un programa sobre el covid-19 es un programa de gobierno”.



Sigue al aire

De todas maneras, en el Gobierno Nacional informan que el espacio incluso ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un elemento clave para mantener informado al país en torno a la pandemia.



Y eso sí, el mandatario se muestra muy cuidadoso con su realización. Siempre está a las 6 de la tarde presentándolo, así haya tenido una agenda completa fuera de Bogotá durante el resto del día.



Se podría decir que se pueden contar con los dedos de las manos los días que no ha salido al aire. La última vez que se interrumpió fue por cuenta del partido de fútbol entre las selecciones de Colombia y Venezuela.



El espacio, sin embargo, también ha sido objeto de críticas. Ómar Rincón, uno de los más agudos analistas de medios, escribió en el portal Razón Pública:



"Solo que no hay información clara sino confusa, solo que no es un programa de información sino de magazín de cosas en onda nueva era, solo que ES una hora de dispersión y confusión. El programa se podría llamar “Confunde y reinarás”. Por eso, al final (si lo viéramos) no quedamos ni informados ni entretenidos, sino confundidos y aburridos".



Además, para Rincón "el gobernante Duque descubrió su real pasión (que no es Colombia) que es ser presentador de televisión. Lo hace muy bien, conduce con propiedad, nunca dice nada que ofenda, da la palabra con tranquilidad, sabe interactuar con naturalidad".



En los sectores de la oposición política también tienen reparos al espacio. Hace algún tiempo, el senador Iván Cepeda le dijo a la prensa que Duque hace "este espacio para favorecer su imagen en las encuestas, el Presidente se ha dedicado todos los días una hora del valioso tiempo de la televisión y de los recursos del estado, a hacer un despliegue que tiene mucho de ese tipo de campañas de imagen pública y eso no está bien”.



Y por ahora, así tenga detractores, todo indica que el espacio televisivo continuará, pues Duque ha dicho que se mantendrá mientras se considere que en esta emergencia hay que transmitir la información confiable, veraz, inmediata, a la ciudadanía.



POLÍTICA