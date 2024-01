¿Pretende el Gobierno reescribir la historia con la visión del M-19?

A sus 78 años de edad, Carlos Sánchez recuerda con nitidez los detalles de aquel jueves 17 de enero de 1974 cuando, al caer la tarde, se robaron de la Quinta de Bolívar la espada, los espolines y los estribos de plata del Libertador Simón Bolívar.



“Sin disparar un solo tiro empezó una historia que hoy cumple 50 años”, le dijo a EL TIEMPO. “Estoy muy orgulloso de esa operación en la que participé con cinco compañeros más”.

“Robada espada de Bolívar”, tituló al día siguiente este diario de la acción de la naciente organización. “Algunos observadores señalaron que los sistemas de operación de esta guerrilla urbana son una copia de los utilizados años atrás por los Tupamaros de Uruguay” en referencia al “movimiento revolucionario denominado M-19, al parecer de tendencia analista”, se explicó.



Años después, el miércoles 6 de noviembre de 1985, el mismo grupo entró disparando, al Palacio de Justicia, a cuadras de allí, en el centro de Bogotá. Esta acción terminó 28 horas después, con 101 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que en opinión de los expertos ha sido una de las más brillantes de la historia. Hubo 11 desaparecidos. La justicia responsabilizó al general Jesús Armando Arias Cabrales de la desaparición forzada de cinco de ellos. Lo condenó a 35 años de cárcel.

El oficial siempre reclamó su inocencia con una vehemencia similar al orgullo con el que exhibía sus medallas que lo distinguían como un héroe en una carrera militar que lo llevó a la comandancia del Ejército.



El pasado miércoles, Sánchez estaba feliz. Consideraba que los actos de los 50 años de la “recuperación”, como lo llamó el Ministerio de Cultura, de la espada de Bolívar era el reconocimiento para un acto que, según sus palabras, significó la semilla de la democracia que permitió que un exguerrillero, Gustavo Petro Urrego, llegara a Palacio.

Entre tanto, el general Cabrales pasó horas de perplejidad por una decisión que en palabras del general de la reserva activa Rafael Alfredo Colón Torres lo hizo “un presidente que no puede ocultar sentimientos de rencor y de venganza”.



La coincidencia de los hechos llevó a distintos analistas a afirmar que el Gobierno Nacional quiere reescribir la historia con la visión del M-19.



“No se trata de reescribir nada. Se trata de volver a hacerle preguntas incómodas al pasado”, le dijo a EL TIEMPO Juan David Correa Ulloa, ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes sobre los actos de la espada realizados en el Museo Nacional y la Quinta de Bolívar.



“De poder conversar y pensar en común. De no tener un solo relato de país, sino muchos, que nos ayudan a complejizar nuestra relación”, argumentó Correa Ulloa.

“Para nosotros no fue un robo, fue una recuperación de un símbolo que se puso en manos del pueblo”, añadió Sánchez, quien ese día manejaba el Renault 6 al que se subió el comandante Álvaro Fayad Delgado, ya con la espada bajo un sarape, ruana mexicana.



La idea de llevarse la espada Sánchez se la había escuchado por vez primera a Lucho Otero (quien moriría en la toma del Palacio de Justicia) cuando eran dos adolescentes y estudiaban bachillerato en el colegio Aurelio Tobón, institución anexa a la Universidad Libre.



¿Por qué se la robaron? “No. La recuperamos”, le respondió Sánchez a EL TIEMPO. “La historia hay que verla en su contexto”, dijo. Según su interpretación, “robo fue lo que ocurrió cuatro años atrás, en 1970, cuando la burguesía le robó las elecciones al general Gustavo Rojas Pinilla y puso allí a Misael Pastrana”.



Para él, en ese momento, no se podía acceder al poder por las urnas como lo había dicho el padre Camilo Torres Restrepo quien dijo que tocaba por la vía armada. El sacerdote murió en San Vicente de Chucurí, Santander, el 15 de febrero de 1966 en su primer combate. Tenía 37 años.



Y según su explicación así se ganaran las elecciones en esos años en Latinoamérica no iban a permitir un gobierno socialista como lo demostró el golpe de Estado y la muerte del presidente Salvador Allende en Chile el 11 de septiembre de 1973.



Sin embargo, él cree que luego las condiciones cambiaron por completo. Y por eso dejaron las armas y firmaron la paz con el presidente Virgilio Barco, el 9 de marzo de 1990. Esto le permitió al M-19 participar en la Asamblea Nacional Constituyente y luego uno de sus militantes se convirtió en presidente, Gustavo Petro. “El país hoy es otro”, dice Sánchez. En efecto, a pesar de las múltiples violencias y el asesinato sistemático de líderes sociales, un líder que tomó las armas obtuvo la victoria por los votos.

El poder y las palabras

“¿Fue fraude lo ocurrido en el año 70? Para muchos lo fue. Para otros, no”, aseguró el ministro Correa Ulloa. “Las opiniones están divididas. En el caso de la espada, el término recuperación lo usó el M-19 en su momento. Y para poder tener esta discusión sobre memoria histórica es necesario señalar esas complejidades del lenguaje”, añadió.



Pero ¿la historia se puede reeditar? “La historia se reescribe constantemente, gracias a nuevas metodologías, nuevas fuentes, mejores técnicas narrativas”, aseguró Fabio Zambrano, historiador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), de la Universidad Nacional.



“Pero eso no significa que esto permita construir narrativas que se acomoden a intereses coyunturales. La historia es el estudio de la sociedad en el tiempo, eso es cierto, pero ese estudio no puede ser acomodado”, agregó el docente.



Los expertos consideran que este es un tema especialmente sensible porque las heridas causadas por la violencia aún están abiertas. Eso quedó en evidencia con el informe de la Comisión de la Verdad que dirigió el padre Francisco de Roux y que fue recibido como un bálsamo por una parte de la sociedad y rechazado de plano por otra que consideró que tenía un sesgo ideológico.



Es una situación similar a la que ocurre con el general Cabrales. A pesar que desde el Gobierno informan que se actuó en derecho, entre la oposición se insiste en que fue un acto de venganza. La decisión se oficializó mediante el decreto 18 del 15 de enero que se sustenta en otro decreto de 2015 que señala que “la pérdida del derecho al uso de condecoración se produce en virtud de la ley, una vez ocurrida la causal que la fundamenta, esto es, haber sido condenado por delitos dolosos a la pena de prisión por la justicia ordinaria”.



Arias Cabrales, quien pidió la baja del servicio activo del Ejército en 1990, fue condenado por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá en 2011 a 35 años de prisión como responsable del delito de desaparición forzada, sentencia que fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2014, y la Corte Suprema de Justicia en 2019.

Verdad y justicia

El presidente Petro subrayó el decreto: “Se pierde el derecho al uso de las condecoraciones por las siguientes causas: a) Los militares en servicio activo o en retiro, por haber sido condenados por delitos dolosos a la pena de prisión por la Justicia Penal Militar o la ordinaria, o por haber sido separados en forma absoluta de las Fuerzas Militares por conductas indebidas”.



A esto la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) repostó: Lo invito –ya que tanto le gusta la “verdad” y la “justicia”– a que renuncie al indulto y la amnistía del M-19, para que responda por sus crímenes en igualdad de condiciones que los militares”.



Mientras que el general (r) Guillermo León, presidente nacional de Acore, rechazó la decisión y calificó de “irónico y lamentable” la convocatoria del Ministerio de Cultura para conmemorar la acción de la espada de Bolívar.



“Tanto desde el Museo Nacional como el Archivo General de la Nación no hablamos de conmemoración, sino de actos de memoria”, respondió el director del Museo Nacional, William Alfonso López. “Esto implica que no estamos conmemorando, sino haciendo un llamado a un espacio de reflexión. Los museos del mundo, y especialmente el Museo Nacional de Colombia, tienen el deber de llamar a la reflexión. Hablar de recuperación o robo es una toma de partido, y estamos recuperando el lenguaje del grupo insurgente que realizó este acto, que fue político y fundacional”.



El general Colón Torres, por su parte, cree que “no era necesario que el presidente tomara esa decisión porque “el general Arias Cabrales cumplió su misión y es el sentimiento que tenemos los militares que lo conocemos. El hecho del Palacio de Justicia es un asunto que tiene varias aristas, lamentablemente las verdades las cuentan de una forma u otra dependiendo del interés político de quien las expone”.

Tantas lecturas de un mismo asunto son las que ve el sociólogo y experto en temas políticos Carlos Charry: “Legalmente es un procedimiento que está fundamentado en las normas vigentes. Sin embargo, sí resulta un hecho de alto significado político, en términos de que la decisión está tomada por un gobierno en el que su Presidente viene de una historia de haber participado en el grupo guerrillero que perpetró los ataques y la toma del Palacio de Justicia”.



Para el abogado Eduardo Carreño Wilches, cofundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y representante de víctimas, fue una decisión adecuada: “Estamos completamente de acuerdo en que se le retire cualquier honor y se le mandé a donde debería ser, al muro de la infamia de los criminales que cometieron estos horribles hechos”.



Cuando el padre De Roux explicaba los desafíos que tendría la Comisión de la Verdad, decía que uno era el de que los colombianos pudiéramos volver a hablar. La violencia, contaba, nos produjo tantos traumas que aún las mamás tienen que decir en las salas, en los comedores, que de eso no se habla, para que la familia no se rompa.



Por eso, en el Gobierno Nacional creen que al margen de las opiniones y los conceptos es trascendental que volvamos a hablar, a reflexionar. “Yo no discuto si fue un robo, una toma, una apropiación, una recuperación, la verdad es una construcción social”, concluyó el ministro Correa Ulloa.



ARMANDO NEIRA

EDITOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO